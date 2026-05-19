Μαλδίβες: Ανέσυραν τις σορούς δύο εκ των τεσσάρων Ιταλών δυτών
Οι Αρχές εξετάζουν διάφορους παράγοντες αναφορικά με το δυστύχημα όπως το εάν οι δύτες κατέβηκαν σε μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο βάθος
Οι σοροί δύο Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες σπηλιές στις Μαλδίβες ανασύρθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανάσυρση και των δύο άλλων νεκρών.
Οι δύτες ήταν μέλη μιας πενταμελούς ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο την περασμένη εβδομάδα. Το πτώμα ενός εξ αυτών - του εκπαιδευτή τους - ανασύρθηκε την Παρασκευή. Οι σοροί ανασύρθηκαν μέχρι τα 30 μέτρα από ειδική ομάδα Φινλανδών δυτών - που εντάχθηκαν στην επιχείρηση αυτή την εβδομάδα - ενώ στη συνέχεια δύτες από τις Μαλδίβες και η αστυνομία της χώρας βοήθησαν να μεταφερθούν στην επιφάνεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ στο Reuters.
«Οι ταυτότητες δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, αλλά γνωρίζουμε ότι ανασύρθηκαν οι σοροί ενός άνδρα και μίας γυναίκας» δήλωσε.
Επικεφαλής της ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο ήταν η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, 51 ετών, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας και οικολόγος θαλάσσιων οικοσυστημάτων που έκανε συχνά καταδύσεις στα νερά των Μαλδίβων στον Ινδικό Ωκεανό. Στην ίδια ομάδα συμμετείχε και η κόρη της Μοντεφαλκόνε. Οι Αρχές στις Μαλδίβες εξετάζουν διάφορους παράγοντες αναφορικά με το δυστύχημα - το πλέον πολύνεκρο, μεμονωμένο περιστατικό αυτού του είδους στην καταδυτική ιστορία της χώρας - όπως το εάν οι δύτες κατέβηκαν σε μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο βάθος.
Οι σοροί των άλλων δύο δυτών θα ανασυρθούν αύριο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των Αρχών, από την ίδια σπηλιά που βρίσκεται σε βάθος 60 μέτρων στην ατόλη Βααβού, νοτίως της πρωτεύουσας Μαλέ.
Sono entrate nel vivo le complesse operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive. I sommozzatori finlandesi hanno recuperato i corpi di due delle quattro vittime. "Gli altri due forse verranno recuperati domani", ha detto il portavoce del governo delle… pic.twitter.com/lEcNvuB506— Repubblica (@repubblica) May 19, 2026
