Πούτιν: Ρωσία και Κίνα έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε ζητήματα κυριαρχίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Κίνα Βλαντιμίρ Πούτιν

Πούτιν: Ρωσία και Κίνα έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε ζητήματα κυριαρχίας

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η συνεργασία δεν στρέφεται εναντίον κανενός και αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία

Πούτιν: Ρωσία και Κίνα έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε ζητήματα κυριαρχίας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να υποστηρίζουν η μία την άλλη σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα. Οι δηλώσεις έγιναν λίγο πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες του με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στις 19 και 20 Μαΐου.

Στο μήνυμά του, ο Πούτιν τόνισε ότι η συνεργασία Ρωσίας και Κίνας αφορά την αμοιβαία υποστήριξη σε ζητήματα εθνικής ενότητας, προστασίας της κυριαρχίας των κρατών και γενικότερα στρατηγικής σημασίας θέματα.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών «δεν στρέφεται εναντίον κανενός», αλλά αποσκοπεί στην προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή και παγκοσμίως.

Οι δηλώσεις Πούτιν προηγούνται των διήμερων συνομιλιών με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 19 και 20 Μαΐου. Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε διμερείς σχέσεις, συνεργασία σε στρατηγικά ζητήματα και περιφερειακή ασφάλεια.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μια πιο καθαρή πόλη ξεκινάει από εμάς και τη Sanitas

Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης