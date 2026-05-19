Πούτιν: Ρωσία και Κίνα έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε ζητήματα κυριαρχίας
Πούτιν: Ρωσία και Κίνα έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε ζητήματα κυριαρχίας
Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η συνεργασία δεν στρέφεται εναντίον κανενός και αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να υποστηρίζουν η μία την άλλη σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα. Οι δηλώσεις έγιναν λίγο πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες του με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στις 19 και 20 Μαΐου.
Στο μήνυμά του, ο Πούτιν τόνισε ότι η συνεργασία Ρωσίας και Κίνας αφορά την αμοιβαία υποστήριξη σε ζητήματα εθνικής ενότητας, προστασίας της κυριαρχίας των κρατών και γενικότερα στρατηγικής σημασίας θέματα.
Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών «δεν στρέφεται εναντίον κανενός», αλλά αποσκοπεί στην προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή και παγκοσμίως.
Οι δηλώσεις Πούτιν προηγούνται των διήμερων συνομιλιών με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 19 και 20 Μαΐου. Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε διμερείς σχέσεις, συνεργασία σε στρατηγικά ζητήματα και περιφερειακή ασφάλεια.
Στο μήνυμά του, ο Πούτιν τόνισε ότι η συνεργασία Ρωσίας και Κίνας αφορά την αμοιβαία υποστήριξη σε ζητήματα εθνικής ενότητας, προστασίας της κυριαρχίας των κρατών και γενικότερα στρατηγικής σημασίας θέματα.
Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών «δεν στρέφεται εναντίον κανενός», αλλά αποσκοπεί στην προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή και παγκοσμίως.
Οι δηλώσεις Πούτιν προηγούνται των διήμερων συνομιλιών με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 19 και 20 Μαΐου. Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε διμερείς σχέσεις, συνεργασία σε στρατηγικά ζητήματα και περιφερειακή ασφάλεια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα