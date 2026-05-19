Με αφορμή τη νέα καμπάνια και τη συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη, η TOMS επιστρέφει στην απλή ιδέα που συνεχίζει να δίνει νόημα σε κάθε βήμα.
Το μυστήριο του Κήπου των Φυγάδων στην Πομπηία: Αξονικές αποκάλυψαν γιατρό ανάμεσα στα θύματα
Το μυστήριο του Κήπου των Φυγάδων στην Πομπηία: Αξονικές αποκάλυψαν γιατρό ανάμεσα στα θύματα
Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μια μικρή θήκη κρυμμένη ανάμεσα στα λείψανα 13 ατόμων στην οποία υπήρχαν όργανα συμβατά με ιατρικό σετ
Ένα θύμα της ηφαιστειακής έκρηξης του Βεζούβιου, τα λείψανα του οποίου προβλημάτιζαν επί μακρόν τους αρχαιολόγους, ενδέχεται να ήταν γιατρός στην αρχαία πόλη της Πομπηίας, όπως αποκαλύπτει μια νέα μελέτη.
Η αρχαία ρωμαϊκή πόλη, που καταστράφηκε και θάφτηκε κάτω από τέφρα όταν ο Βεζούβιος εξερράγη το 79 μ.Χ., παραμένει ένας από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο. Μέσα σε 24 ώρες μετά την ηφαιστειακή έκρηξη, οι κάτοικοι πέθαναν από ασφυξία που προκλήθηκε από την εισπνοή τοξικής τέφρας και από θερμικό σοκ.
Τώρα, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το αντικείμενο που κρατούσε σφιχτά ένας άνδρας στις τελευταίες του στιγμές ήταν ένα αρχαίο «ιατρικό κιτ». Σε μια νέα μελέτη, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν την μικρή θήκη κρυμμένη ανάμεσα στα λείψανα 13 ατόμων, τα οποία βρήκαν το θάνατο ενώ είχαν καταφύγει σε έναν αμπελώνα της αρχαίας πόλης, που ονομάστηκε «Κήπος των Φυγάδων».
Στον Κήπο των Φυγάδων (Orto dei Fuggiaschi) βρίσκονται 13 εκμαγεία θυμάτων της έκρηξης του Βεζούβιου. Εντοπίζεται κοντά στην Μεγάλη Παλαίστρα και οι αρχαιολόγοι πιστεύουν πως τα θύματα που εντοπίστηκαν εντός, προσπαθούσαν να διαφύγουν μετά την έκρηξη από την Πύλη της Νοτσέρα. Στον κήπο βρίσκονται ενήλικες και παιδιά.
Η θήκη στον Κήπο των Φυγάδων βρέθηκε να περιέχει ένα μικρό συρτάρι κατασκευασμένο από οργανικό υλικό με μεταλλικά στοιχεία, έναν υφασμάτινο σάκο με χάλκινα και ασημένια νομίσματα, καθώς και όργανα συμβατά με ιατρικό σετ, αναφέρουν ερευνητές που συμμετείχαν στις ανασκαφές, σύμφωνα με τον Independent.
Περιλάμβανε επίσης μια πλάκα από σχιστόλιθο, που χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα για την παρασκευή ιατρικών ή καλλυντικών ουσιών, καθώς και μικρά μεταλλικά εργαλεία που πιθανόν να ήταν χειρουργικά εργαλεία, αναφέρουν.
Με βάση τη νέα ανακάλυψη, οι επιστήμονες υποψιάζονται έντονα ότι το θύμα ήταν «medicus» -η λατινική λέξη για τον γιατρό-, γεγονός που προσφέρει σπάνιες πληροφορίες για τις τελευταίες ώρες της ζωής του.
«Αυτός ο άνδρας έφερε τα εργαλεία του μαζί του για να είναι έτοιμος να ξαναχτίσει μια ζωή αλλού, χάρη στο επάγγελμά του, αλλά ίσως και για να βοηθήσει άλλους», δήλωσε ο αρχαιολόγος της Πομπηίας Γκάμπριελ Τσούχτριγκελ.
«Αφιερώνουμε αυτή τη μικρή αλλά σημαντική ανακάλυψη σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες που σήμερα συνεχίζουν να ασκούν αυτό το επάγγελμα με πολύ υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς την κοινότητα», δήλωσε ο Δρ Τσούχτριγκελ.
Οι ερευνητές μπόρεσαν να κάνουν ανάλυση, χρησιμοποιώντας προηγμένες διαγνωστικές τεχνικές, όπως αξονικές τομογραφίες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.
Η αρχαία ρωμαϊκή πόλη, που καταστράφηκε και θάφτηκε κάτω από τέφρα όταν ο Βεζούβιος εξερράγη το 79 μ.Χ., παραμένει ένας από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο. Μέσα σε 24 ώρες μετά την ηφαιστειακή έκρηξη, οι κάτοικοι πέθαναν από ασφυξία που προκλήθηκε από την εισπνοή τοξικής τέφρας και από θερμικό σοκ.
Τώρα, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το αντικείμενο που κρατούσε σφιχτά ένας άνδρας στις τελευταίες του στιγμές ήταν ένα αρχαίο «ιατρικό κιτ». Σε μια νέα μελέτη, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν την μικρή θήκη κρυμμένη ανάμεσα στα λείψανα 13 ατόμων, τα οποία βρήκαν το θάνατο ενώ είχαν καταφύγει σε έναν αμπελώνα της αρχαίας πόλης, που ονομάστηκε «Κήπος των Φυγάδων».
Στον Κήπο των Φυγάδων (Orto dei Fuggiaschi) βρίσκονται 13 εκμαγεία θυμάτων της έκρηξης του Βεζούβιου. Εντοπίζεται κοντά στην Μεγάλη Παλαίστρα και οι αρχαιολόγοι πιστεύουν πως τα θύματα που εντοπίστηκαν εντός, προσπαθούσαν να διαφύγουν μετά την έκρηξη από την Πύλη της Νοτσέρα. Στον κήπο βρίσκονται ενήλικες και παιδιά.
Η θήκη στον Κήπο των Φυγάδων βρέθηκε να περιέχει ένα μικρό συρτάρι κατασκευασμένο από οργανικό υλικό με μεταλλικά στοιχεία, έναν υφασμάτινο σάκο με χάλκινα και ασημένια νομίσματα, καθώς και όργανα συμβατά με ιατρικό σετ, αναφέρουν ερευνητές που συμμετείχαν στις ανασκαφές, σύμφωνα με τον Independent.
Ο γιατρός
Περιλάμβανε επίσης μια πλάκα από σχιστόλιθο, που χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα για την παρασκευή ιατρικών ή καλλυντικών ουσιών, καθώς και μικρά μεταλλικά εργαλεία που πιθανόν να ήταν χειρουργικά εργαλεία, αναφέρουν.
Με βάση τη νέα ανακάλυψη, οι επιστήμονες υποψιάζονται έντονα ότι το θύμα ήταν «medicus» -η λατινική λέξη για τον γιατρό-, γεγονός που προσφέρει σπάνιες πληροφορίες για τις τελευταίες ώρες της ζωής του.
«Αυτός ο άνδρας έφερε τα εργαλεία του μαζί του για να είναι έτοιμος να ξαναχτίσει μια ζωή αλλού, χάρη στο επάγγελμά του, αλλά ίσως και για να βοηθήσει άλλους», δήλωσε ο αρχαιολόγος της Πομπηίας Γκάμπριελ Τσούχτριγκελ.
«Αφιερώνουμε αυτή τη μικρή αλλά σημαντική ανακάλυψη σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες που σήμερα συνεχίζουν να ασκούν αυτό το επάγγελμα με πολύ υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς την κοινότητα», δήλωσε ο Δρ Τσούχτριγκελ.
Οι ερευνητές μπόρεσαν να κάνουν ανάλυση, χρησιμοποιώντας προηγμένες διαγνωστικές τεχνικές, όπως αξονικές τομογραφίες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.
Τα ευρήματα ανοίγουν νέες προοπτικές για τη μελέτη αρχαίων ευρημάτων, αναφέρουν οι ερευνητές και επισημαίνουν τη σημασία της Πομπηίας ως ζωντανού αρχείου αρχαίων ιστοριών.
Δείτε φωτογραφίες:
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα