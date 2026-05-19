Πίνακας του Τζάκσον Πόλοκ πουλήθηκε σε δημοπρασία για 181 εκατ. δολάρια
Το έργο κατατάσσεται πλέον ως το τέταρτο ακριβότερο που έχει πουληθεί ποτέε σε δημοπρασία
Ένα από τα πρώτα αφηρημένα έργα τέχνης, του Τζάκσον Πόλοκ, πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη έναντι 181 εκατ. δολαρίων, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ για πίνακα του Αμερικανού ζωγράφου.
Ειδικότερα, το έργο «Number 7A, 1948» πουλήθηκε τη Δευτέρα από τον οίκο δημοπρασιών Christie's και ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ποσό που είχε καταγραφεί για έργο του ζωγράφου. Προερχόμενο από την ιδιωτική συλλογή του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης SI Newhouse, το έργο κατατάσσεται πλέον ως το τέταρτο ακριβότερο που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία, σύμφωνα με το ARTnews.
Σύμφωνα με το BBC, στην ίδια δημοπρασία περιλαμβανόταν και ένα μπρούτζινο γλυπτό του Ρουμάνου καλλιτέχνη Κονσταντίν Μπρανκούζι, το οποίο πουλήθηκε έναντι 107,6 εκατ. δολαρίων, καταγράφοντας το δεύτερο υψηλότερο ποσό για γλυπτό σε δημοπρασία.
Ο Πόλοκ, που πέθανε το 1956, υπήρξε κεντρική μορφή του κινήματος του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Η τεχνική του drip painting αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και συχνά μιμούμενες στον κόσμο της τέχνης. Το προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας για έργο του ήταν τα 61,2 εκατ. δολάρια για τον πίνακα «Number 17, 1951», που πουλήθηκε το 2021, ενώ άλλα έργα έχουν πωληθεί σε υψηλότερες τιμές σε ιδιωτικές συμφωνίες.
Ο οίκος Christie's χαρακτήρισε το «Number 7A, 1948», που απεικονίζει μαύρες σταγόνες με κόκκινες πινελιές σε καμβά μεγαλύτερο των τριών μέτρων, ως καθοριστικό έργο στην ιστορία της τέχνης. Στην περιγραφή του αναφέρεται: «Με αυτό το έργο, ο Πόλοκ απελευθερώνεται από τα δεσμά της συμβατικής ζωγραφικής σε καβαλέτο και δημιουργεί ένα από τα πρώτα αληθινά αφηρημένα έργα στην ιστορία της τέχνης».
