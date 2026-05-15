Πεκίνο για τη συνάντηση Σι - Τραμπ: «Έφερε την αναγκαία σταθερότητα και βεβαιότητα στον κόσμο»

χαρακτήρισε τη συνάντηση του προέδρουμε τον Αμερικανό πρόεδροστο Πεκίνο ως «ιστορική στιγμή» για τις διμερείς σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι δύο ηγέτες κατέληξαν σε «μια σειρά νέων κοινών αντιλήψεων» για το μέλλον της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα νέο όραμα για την οικοδόμηση «μιας εποικοδομητικής σχέσης Κίνας - ΗΠΑ στρατηγικής σταθερότητας», η οποία, όπως επισημαίνεται, θα καθοδηγήσει τις διμερείς σχέσεις «τα επόμενα τρία χρόνια και πέρα από αυτά».Σύμφωνα με το Πεκίνο, οι επαφές ανάμεσα στους δύο προέδρους «ενίσχυσαν την αμοιβαία κατανόηση, εμβάθυναν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και προώθησαν την πρακτική συνεργασία».Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ακόμη ότι η σύνοδος κορυφής «εισήγαγε την αναγκαία σταθερότητα και βεβαιότητα στον κόσμο», σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και αβεβαιότητας στη διεθνή σκηνή.Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν την επικοινωνία και τον συντονισμό τους σε διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, καθώς και να διαχειρίζονται «με κατάλληλο τρόπο» τα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τις μεταξύ τους διαφορές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινεζικού ΥΠΕΞ.