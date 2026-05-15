Πεκίνο για τη συνάντηση Σι - Τραμπ: «Έφερε την αναγκαία σταθερότητα και βεβαιότητα στον κόσμο»
Πεκίνο για τη συνάντηση Σι - Τραμπ: «Έφερε την αναγκαία σταθερότητα και βεβαιότητα στον κόσμο»
Για «νέα κοινή αντίληψη» στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και για στρατηγική σταθερότητα τα επόμενα χρόνια, κάνει λόγο η κινεζική κυβέρνηση
Η Κίνα χαρακτήρισε τη συνάντηση του προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο ως «ιστορική στιγμή» για τις διμερείς σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι δύο ηγέτες κατέληξαν σε «μια σειρά νέων κοινών αντιλήψεων» για το μέλλον της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα νέο όραμα για την οικοδόμηση «μιας εποικοδομητικής σχέσης Κίνας - ΗΠΑ στρατηγικής σταθερότητας», η οποία, όπως επισημαίνεται, θα καθοδηγήσει τις διμερείς σχέσεις «τα επόμενα τρία χρόνια και πέρα από αυτά».
Σύμφωνα με το Πεκίνο, οι επαφές ανάμεσα στους δύο προέδρους «ενίσχυσαν την αμοιβαία κατανόηση, εμβάθυναν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και προώθησαν την πρακτική συνεργασία».
Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ακόμη ότι η σύνοδος κορυφής «εισήγαγε την αναγκαία σταθερότητα και βεβαιότητα στον κόσμο», σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και αβεβαιότητας στη διεθνή σκηνή.
Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν την επικοινωνία και τον συντονισμό τους σε διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, καθώς και να διαχειρίζονται «με κατάλληλο τρόπο» τα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τις μεταξύ τους διαφορές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινεζικού ΥΠΕΞ.
Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα νέο όραμα για την οικοδόμηση «μιας εποικοδομητικής σχέσης Κίνας - ΗΠΑ στρατηγικής σταθερότητας», η οποία, όπως επισημαίνεται, θα καθοδηγήσει τις διμερείς σχέσεις «τα επόμενα τρία χρόνια και πέρα από αυτά».
President Xi Jinping held a private meeting with U.S. President Donald J. Trump at Zhongnanhai. pic.twitter.com/srEep0cqmI— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) May 15, 2026
Σύμφωνα με το Πεκίνο, οι επαφές ανάμεσα στους δύο προέδρους «ενίσχυσαν την αμοιβαία κατανόηση, εμβάθυναν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και προώθησαν την πρακτική συνεργασία».
Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ακόμη ότι η σύνοδος κορυφής «εισήγαγε την αναγκαία σταθερότητα και βεβαιότητα στον κόσμο», σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και αβεβαιότητας στη διεθνή σκηνή.
Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν την επικοινωνία και τον συντονισμό τους σε διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, καθώς και να διαχειρίζονται «με κατάλληλο τρόπο» τα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τις μεταξύ τους διαφορές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινεζικού ΥΠΕΞ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα