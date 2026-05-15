Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA για ασφάλεια και ενεργειακή κρίση

Η χώρα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ - «Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα βοηθούσε», δήλωσε ο Κουβανός πρόεδρος





Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA , Τζον Ράτκλιφ, επισκέφθηκε την Πέμπτη την Αβάνα και είχε συνομιλίες με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του κουβανικού υπουργείου Εσωτερικών, σε μια νέα ένδειξη επαφών μεταξύ Ουάσινγκτον και Κούβας, λίγες ημέρες μετά τις σχετικές αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για επικείμενο διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες.Σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στη δυνατότητα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.«Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, προς όφελος της ασφάλειας των δύο χωρών, καθώς και της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.Η κουβανική πλευρά τόνισε επίσης προς την αμερικανική αντιπροσωπεία ότι η Κούβα δεν συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επίκεινται συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας.Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να εξετάσει την πρόταση της Ουάσινγκτον για παροχή βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.Ωστόσο, ο Κουβανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ένας πιο άμεσος τρόπος στήριξης της χώρας θα ήταν η χαλάρωση ή η άρση των αμερικανικών κυρώσεων.Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ ανέφερε ότι «θα ήταν δυνατόν να αμβλυνθούν οι ζημιές με πιο απλό και πιο γρήγορο τρόπο αίροντας ή χαλαρώνοντας τον αποκλεισμό».Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι ευθύνεται για την ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί στο νησί.Όπως υποστήριξε, «η ανθρωπιστική κατάσταση υπολογίζεται ψυχρά και προκαλείται» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σοβαρή ενεργειακή κρίση στην Κούβα Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.



Σύμφωνα με την κουβανική κυβέρνηση, η χώρα υφίσταται από τα τέλη Ιανουαρίου ενεργειακό αποκλεισμό από την Ουάσινγκτον, ενώ οι συνεχείς ελλείψεις καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούν πολύωρες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές του νησιού.



Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση μεταξύ των κατοίκων, καθώς τα προβλήματα ηλεκτροδότησης επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών.