H Κούβα έτοιμη να εξετάσει πρόταση βοήθειας 100 εκατ. δολαρίων από τις ΗΠΑ, νέα μεγάλη διακοπή ρεύματος

Por primera vez, el gobierno de #EEUU formaliza de manera pública, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda a #Cuba valorado en 100 millones de dólares.



Sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las… pic.twitter.com/GjOhrfkupt — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 14, 2026





Κούβα , η οποία τελεί υπό τον ενεργειακό αποκλεισμό που της έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον, είναι αντιμέτωπη με μια νέα μεγάλη διακοπή ρεύματος στην ανατολική πλευρά της, όπου οι κάτοικοι δεν κρύβουν πια την αγανάκτησή τους για τις ατέλειωτες διακοπές, ωθώντας την κυβέρνηση να δεχτεί να εξετάσει αμερικανική πρόταση για βοήθεια 100 εκατομμυρίων δολαρίων.Σήμερα, η κατάσταση με τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι κρίσιμη: η ανατολική πλευρά της Κούβας πλήττεται από μια νέα μεγάλη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, που βρίσκεται στην επαρχία Ματάνζας, περίπου 100 χλμ. από την Αβάνα, έπαθε σοβαρή βλάβη.Η Κούβα είναι «έτοιμη» να εξετάσει την πρόταση για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έκαναν οι ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών μέσω της πλατφόρμας Χ. Ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε την Τετάρτη την προσφορά των ΗΠΑ υπό τον όρο η βοήθεια να διανεμηθεί από την Καθολική Εκκλησία, χωρίς να περάσει από την κομμουνιστική κυβέρνηση.«Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα χαρακτηριστικά της πρότασης και τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί», δήλωσε ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας Μπρούνο Ροντρίγκες.Την Τετάρτη, ο υπουργός Ενέργειας και Ορυχείων είχε δηλώσει ότι η χώρα δεν είχε πια «καθόλου καύσιμα και καθόλου ντίζελ» και ότι οι 100.000 τόνοι αργού που μετέφερε ρωσικό πετρελαιοφόρο το οποίο επετράπη να δέσει στο νησί στα τέλη Μαρτίου «εξαντλήθηκαν».«Στις 06:09 το πρωί (13:09 ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε μερική αποσύνδεση από το (ηλεκτρικό) δίκτυο», ανακοίνωσε η εθνική εταιρία ηλεκτρισμού UNE σε ενημερωτικό σημείωμα που δημοσιεύτηκε στον ισότοπό του. Η εταιρία διευκρίνισε ότι επτά επαρχίες από τις δεκαπέντε επλήγησαν από αυτή τη βλάβη.Οι επαρχίες από αυτήν της Σιέγο ντε Άβιλα, στην κεντρική Κούβα, έως την επαρχία του Γκουαντάναμο, στο ανατολικό άκρο του νησιού, επηρεάζονται από τη βλάβη.Η νέα μεγάλη διακοπή ρεύματος σημειώνεται ενώ η χώρα, που υφίσταται δραστικούς περιορισμούς καυσίμων υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, παραδέχτηκε την «τεταμένη» κατάσταση για την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος τις τελευταίες ημέρες, λόγω ελλείψεων καυσίμων.Οι επανειλημμένες διακοπές προκάλεσαν κοινωνικές εντάσεις τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Αβάνα, όπου οι κάτοικοι εξέφρασαν την απόγνωσή τους για τις διακοπές αυτές που μπορεί να διαρκέσουν περισσότερες από 20 ώρες.Κάτοικοι από αρκετές συνοικίες της πρωτεύουσας χτυπούσαν ρυθμικά κατσαρόλες για να εκφράσουν την κόπωσή τους, σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. "Δώστε μας φως" φώναζαν κάτοικοι της Πλάγια, μια συνοικία στα δυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

