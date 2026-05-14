Δεν έχουμε καθόλου καύσιμα ούτε ντίζελ παραδέχεται η Κούβα

Η Κούβα έχει ξεμείνει εντελώςενώ το φυσικό αέριο είναι λιγοστό, παραδέχτηκε σε συνέντευξή του οι υπουργός Ενέργειας της χώρας, περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση από το εμπάργκο των ΗΠΑ.Το ενεργειακό σύστημα της χώρας είναι σε κρίσιμο σημείο, είπε ο Βιθέντε ντε λα Ο Λέβι, ο οποίος παραδέχτηκε και ότι η κατάσταση στη χώρα είναι «».Την ίδια παραδοχή έκανε χθες και ο πρόεδρος της χώραςΗ Κούβα βασιζόταν στο Μεξικό και τη Βενεζουέλα, αλλά και οι δύο χώρες διέκοψαν την παροχή καυσίμων γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με την επιβολή δασμών.Νοσοκομεία, σχολεία και κρατικές υπηρεσίες έχουν υποστεί πλήγμα, όπως και ο τουρισμός.Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να συνδέουν την επανάληψη της βοήθειας με τις πολιτικές αλλαγές στη χώρα. Αυτή την εβδομάδα, όπως αναφέρει το BBC πρόσφεραν βοήθεια 100 εκατ. δολαρίων σε αντάλλαγμα για «ουσιώδεις αλλαγές στο κομμουνιστικό σύστημα».Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το Reuters στην Αβάνα έχουν ξεσπάσει σποραδικές διαμαρτυρίες κατά των διακοπών στο ρεύμα, που συχνά φτάνουν τις 20 με 22 ώρες την ημέρα.Τα επεισόδια πήραν έκταση την Τετάρτη, με το Reuters να αναφέρει ότι ήταν τα χειρότερα από τον Ιανουάριο.