Δεν έχουμε καθόλου καύσιμα ούτε ντίζελ παραδέχεται η Κούβα
Δεν έχουμε καθόλου καύσιμα ούτε ντίζελ παραδέχεται η Κούβα
Νοσοκομεία, σχολεία και κρατικές υπηρεσίες έχουν υποστεί πλήγμα, όπως και ο τουρισμός
Η Κούβα έχει ξεμείνει εντελώς από καύσιμα και ντίζελ ενώ το φυσικό αέριο είναι λιγοστό, παραδέχτηκε σε συνέντευξή του οι υπουργός Ενέργειας της χώρας, περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση από το εμπάργκο των ΗΠΑ.
Το ενεργειακό σύστημα της χώρας είναι σε κρίσιμο σημείο, είπε ο Βιθέντε ντε λα Ο Λέβι, ο οποίος παραδέχτηκε και ότι η κατάσταση στη χώρα είναι «εξαιρετικά τεταμένη».
Την ίδια παραδοχή έκανε χθες και ο πρόεδρος της χώρας Μιγκουέλ Ντιάς-Κανέλ.
Η Κούβα βασιζόταν στο Μεξικό και τη Βενεζουέλα, αλλά και οι δύο χώρες διέκοψαν την παροχή καυσίμων γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με την επιβολή δασμών.
Νοσοκομεία, σχολεία και κρατικές υπηρεσίες έχουν υποστεί πλήγμα, όπως και ο τουρισμός.
Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να συνδέουν την επανάληψη της βοήθειας με τις πολιτικές αλλαγές στη χώρα. Αυτή την εβδομάδα, όπως αναφέρει το BBC πρόσφεραν βοήθεια 100 εκατ. δολαρίων σε αντάλλαγμα για «ουσιώδεις αλλαγές στο κομμουνιστικό σύστημα».
Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το Reuters στην Αβάνα έχουν ξεσπάσει σποραδικές διαμαρτυρίες κατά των διακοπών στο ρεύμα, που συχνά φτάνουν τις 20 με 22 ώρες την ημέρα.
Τα επεισόδια πήραν έκταση την Τετάρτη, με το Reuters να αναφέρει ότι ήταν τα χειρότερα από τον Ιανουάριο.
Το ενεργειακό σύστημα της χώρας είναι σε κρίσιμο σημείο, είπε ο Βιθέντε ντε λα Ο Λέβι, ο οποίος παραδέχτηκε και ότι η κατάσταση στη χώρα είναι «εξαιρετικά τεταμένη».
Την ίδια παραδοχή έκανε χθες και ο πρόεδρος της χώρας Μιγκουέλ Ντιάς-Κανέλ.
Η Κούβα βασιζόταν στο Μεξικό και τη Βενεζουέλα, αλλά και οι δύο χώρες διέκοψαν την παροχή καυσίμων γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με την επιβολή δασμών.
Νοσοκομεία, σχολεία και κρατικές υπηρεσίες έχουν υποστεί πλήγμα, όπως και ο τουρισμός.
Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να συνδέουν την επανάληψη της βοήθειας με τις πολιτικές αλλαγές στη χώρα. Αυτή την εβδομάδα, όπως αναφέρει το BBC πρόσφεραν βοήθεια 100 εκατ. δολαρίων σε αντάλλαγμα για «ουσιώδεις αλλαγές στο κομμουνιστικό σύστημα».
Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το Reuters στην Αβάνα έχουν ξεσπάσει σποραδικές διαμαρτυρίες κατά των διακοπών στο ρεύμα, που συχνά φτάνουν τις 20 με 22 ώρες την ημέρα.
Τα επεισόδια πήραν έκταση την Τετάρτη, με το Reuters να αναφέρει ότι ήταν τα χειρότερα από τον Ιανουάριο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα