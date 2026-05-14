Αποκαλυπτική έκθεση του ΠΟΥ: Η covid-19 συνδέεται με 22,1 εκατ. θανάτους, τριπλάσιος αριθμός από τα 7 εκατ. επίσημα θύματα
ΚΟΣΜΟΣ
COVID-19 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Κορωνοϊός Θάνατοι

Αποκαλυπτική έκθεση του ΠΟΥ: Η covid-19 συνδέεται με 22,1 εκατ. θανάτους, τριπλάσιος αριθμός από τα 7 εκατ. επίσημα θύματα

Ο ΠΟΥ σημειώνει επίσης ότι οι άνδρες επηρεάστηκαν περισσότερο συγκριτικά με τις γυναίκες - Η έκθεση αναφέρει ότι η πανδημία ανέτρεψε σχεδόν μία δεκαετία προόδου στο προσδόκιμο ζωής και στο προσδόκιμο υγιούς ζωής

Αποκαλυπτική έκθεση του ΠΟΥ: Η covid-19 συνδέεται με 22,1 εκατ. θανάτους, τριπλάσιος αριθμός από τα 7 εκατ. επίσημα θύματα
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η πανδημία της Covid-19 προκάλεσε πολύ βαρύτερο ανθρώπινο αποτύπωμα από αυτό που αποτυπώνεται στους επίσημα καταγεγραμμένους θανάτους, σύμφωνα με τη νέα Παγκόσμια Στατιστική Έκθεση Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η έκθεση εκτιμά ότι μεταξύ 2020 και 2023 καταγράφηκαν περίπου 22,1 εκατομμύρια επιπλέον θάνατοι από κάθε αιτία παγκοσμίως, αριθμός υπερτριπλάσιος σε σχέση με τα περίπου 7 εκατομμύρια θύματα Covid που είχαν δηλωθεί επίσημα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πιο βαρύ έτος της πανδημίας ήταν το 2021, όταν οι επιπλέον θάνατοι έφτασαν τα 10,4 εκατομμύρια. Σύμφωνα με την έκθεση, εκείνη την περίοδο εμφανίστηκαν πιο θανατηφόρες μεταλλάξεις του ιού, ενώ τα συστήματα υγείας σε πολλές χώρες βρέθηκαν υπό ακραία πίεση. Μέχρι το 2023 ο αριθμός αυτός είχε περιοριστεί στα 3,3 εκατομμύρια.


Ο ΠΟΥ σημειώνει επίσης ότι οι άνδρες επηρεάστηκαν περισσότερο συγκριτικά με τις γυναίκες, καθώς το ποσοστό υπερβάλλουσας θνησιμότητας ήταν περίπου 50% υψηλότερο στους άνδρες κατά την κορύφωση της πανδημίας το 2021.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η επίδραση της ηλικίας, με τους ηλικιωμένους να εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη θνησιμότητα. Σύμφωνα με τα δεδομένα, τα ποσοστά στους ανθρώπους ηλικίας άνω των 85 ετών ήταν δεκαπλάσια σε σχέση με νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Η έκθεση αναφέρει ότι η πανδημία ανέτρεψε σχεδόν μία δεκαετία προόδου στο προσδόκιμο ζωής και στο προσδόκιμο υγιούς ζωής έως το 2021, χαρακτηρίζοντας την περίοδο ως μια ιστορική οπισθοδρόμηση για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Αν και από το 2022 και μετά παρατηρείται ανάκαμψη, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι αυτή εξελίσσεται με άνισους ρυθμούς ανά περιοχή, φύλο και ηλικία.

Παράλληλα, ο οργανισμός προειδοποιεί ότι η πρόοδος στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για την υγεία παραμένει αργή και άνιση. Η καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας παρουσιάζει σημαντική επιβράδυνση μετά το 2015, ενώ περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού συνεχίζει να επιβαρύνεται οικονομικά από ιδιωτικές δαπάνες υγείας.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης