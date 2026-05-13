Ποιοι θα διεκδικήσουν την ηγεσία των Εργατικών και την πρωθυπουργία στη Βρετανία αν τελικά αμφισβητηθεί ο Στάρμερ

Η Άντζελα Ρέινερ και η λαϊκή βάση των Εργατικών

Τα «αουτσάιντερ» της διαδοχής

Ο 56χρονος Μπέρναμ επιχείρησε νωρίτερα φέτος να επιστρέψει στο κοινοβούλιο μέσω έδρας κοντά στο Μάντσεστερ, ωστόσο η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών μπλόκαρε την υποψηφιότητά του. Πολλοί στο κόμμα ερμήνευσαν την απόφαση ως προσπάθεια αποτροπής μιας ενδεχόμενης πρόκλησης απέναντι στον Στάρμερ.Ο Μπέρναμ προωθεί το λεγόμενο «», ένα πολιτικό μοντέλο που συνδυάζει φιλοεπιχειρηματική πολιτική με ενισχυμένο δημόσιο έλεγχο βασικών υπηρεσιών και μέτρα στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών. Επικαλείται συχνά την οικονομική ανάπτυξη του Μάντσεστερ, το οποίο εξελίχθηκε στη ταχύτερα αναπτυσσόμενη αστική οικονομία της Βρετανίας κατά τη διάρκεια της θητείας του.Παρά τη δημοφιλία του, η πορεία του στο Ουέστμινστερ υπήρξε λιγότερο επιτυχημένη. Οι δύο προηγούμενες προσπάθειές του να αναλάβει την ηγεσία των Εργατικών δεν απέδωσαν, ενώ προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές όταν δήλωσε πέρυσι στο περιοδικό «New Statesman» ότι η Βρετανία πρέπει «να πάψει να εξαρτάται από τις αγορές ομολόγων», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο ριζοσπαστικής οικονομικής πολιτικής.Στο εσωκομματικό σκηνικό ξεχωρίζει και η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, η οποία διατηρεί ισχυρή απήχηση στη λαϊκή βάση και στους παραδοσιακούς σοσιαλιστές ψηφοφόρους του κόμματος.Η 46χρονη πολιτικός μεγάλωσε σε φτωχή οικογένεια στα περίχωρα του Μάντσεστερ και έγινε μητέρα σε ηλικία 16 ετών. Όπως έχει αναφέρει η ίδια, η μητέρα της, που έπασχε από διπολική διαταραχή, δεν μπορούσε να διαβάσει ή να γράψει. Η Ρέινερ εργάστηκε ως φροντίστρια ηλικιωμένων και μπήκε στον συνδικαλισμό, εμπειρίες που, όπως λέει, την ώθησαν στην πολιτική.Κατά τη διάρκεια της θητείας της στην κυβέρνηση, ανέλαβε κεντρικό ρόλο σε σειρά μεταρρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά κατοικίας και η νομοθεσία κατά των λεγόμενων «εκμεταλλευτικών» συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας.Ωστόσο, η πολιτική της εικόνα επλήγη μετά από σκάνδαλο που αφορούσε την πληρωμή μειωμένου φόρου για δεύτερη κατοικία στη νότια Αγγλία. Η ίδια υποστήριξε ότι το λάθος οφειλόταν σε λανθασμένες νομικές συμβουλές.Σε επιστολή της προς τον Στάρμερ την Κυριακή, απέφυγε να ζητήσει ευθέως την παραίτησή του, αλλά προειδοποίησε ότι «αυτό που κάνουμε δεν λειτουργεί και πρέπει να αλλάξει. Ίσως αυτή να είναι η τελευταία μας ευκαιρία».Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων αναφέρονται επίσης η υπουργός Εσωτερικώνη οποία έχει αναλάβει την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και θεωρείται ανερχόμενο πρόσωπο της δεξιάς πτέρυγας των Εργατικών, καθώς και ο υπουργός ΕνέργειαςΟ Μίλιμπαντ, πρώην ηγέτης των Εργατικών, παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ της κομματικής βάσης, κυρίως ανάμεσα σε ψηφοφόρους με έντονη περιβαλλοντική και συνδικαλιστική δράση.Παρά τις εσωκομματικές αναταράξεις, προς το παρόν δεν έχει διαμορφωθεί ενιαίο μέτωπο απέναντι στον Στάρμερ, γεγονός που επιτρέπει στον Βρετανό πρωθυπουργό να διατηρεί τον έλεγχο του κόμματος, έστω και υπό αυξανόμενη πολιτική πίεση.