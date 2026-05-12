Σε αναταραχή οι Εργατικοί: Πάνω από 80 βουλευτές ζητούν παραίτηση Στάρμερ, 103 υπογράφουν υπέρ του γιατί «δεν είναι ώρα για διαμάχες»

Εσωκομματικό κίνημα για να αρχίσουν ακόμη και άμεσα οι διαδικασίες για τη διαδοχή εναντίον πρωτοβουλίας πρωτοεκλεγμένων βουλευτών που λένε ότι δεν είναι ώρα για αλλαγή ηγεσίας





Το τελευταίο 24ωρο ήταν ένα από τα πιο δύσκολα στην πρωθυπουργία του Κιρ Στάρμερ, ελάχιστες ημέρες από μια εξίσου δύσκολη εκλογική βραδιά στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Σκωτία στην οποία οι Εργατικοί γνώρισαν την ήττα, χάνοντας περίπου 1.500 δημοτικούς συμβούλους.







Δεν του λείπουν, ωστόσο, τα στηρίγματα. Συνολικά 103 βουλευτές και κοινοβουλευτικοί γραμματείς υπέγραψαν επιστολή λέγοντας ότι «δεν είναι ώρα για διαγωνισμούς για την ηγεσία» του κόμματος.



Πολλοί από τους υπογράφοντες είναι βουλευτές της περιφέρειας (backbenchers), που εξελέγησαν το 2024, στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Αριθμητικά υπερέχουν από αυτούς που ζητούν παραίτηση (αν αυτό έχει κάποιο νόημα) ενώ, κατά τους οργανωτές της πρωτοβουλίας, ο αριθμός τους αυξάνεται.



ένα δύσκολο έργο για να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος. Αυτό το έργο πρέπει να ξεκινήσει σήμερα – με όλους μας να συνεργαζόμαστε για να επιφέρουμε την αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Δεν είναι ώρα για διαμάχη για την ηγεσία».



Νωρίτερα σήμερα ο Στάρμερ είπε στο υπουργικό συμβούλιο ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί, έριξε μάλιστα το γάντι στους επίδοξους διαδόχους για να τον «ρίξουν» αυτοί από την ηγεσία του κόμματος.



Μετά τη συνεδρίαση, αναφέρει το BBC, δύο σύμμαχοι του Στάρμερ, ο υπουργός Στέγασης Στιβ Ριντ και ο υπουργός Εργασίας Πατ ΜακΦάντεν είπαν ότι εξακολουθούν να στηρίζουν τον πρωθυπουργό.



Ως τώρα μετράμε πάνω από 80 μέλη της Βουλής (κατά μία μέτρηση είναι πλέον 88) που δημόσια ζητούν από τον Στάρμερ να παραιτηθεί άμεσα ή έστω να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για τη διαδοχή του στο κόμμα και άρα την πρωθυπουργία. Το καταστατικό του κόμματος ορίζει ότι τουλάχιστον 81 (το 20% της ΚΟ) είναι οι βουλευτές που χρειάζονται για να αρχίσει εντός των Εργατικών η διαδικασία της αντικατάστασης.



Μετράμε και τρεις υπουργούς που παραιτήθηκαν εκφράζοντας το ίδιο αίτημα, μεταξύ τους η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ.



Αλλά δεν έχουμε και κάποιον ξεκάθαρο διεκδικητή της πρωθυπουργίας.



Τα βρετανικά μέσα καταγράφουν την πιθανότητα να βγουν μπροστά στη μάχη της διεκδίκησης ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ ή πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρείνερ. Ένα τρίτο λιγότερο πιθανό όνομα είναι του Άντι Μπέρναμ, δημάρχου της μητροπολιτικής περιοχής του Μάντσεστερ που όμως δεν είναι βουλευτής.



Σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο ο Στρίτινγκ αποχώρησε χωρίς σχόλια, ενώ η υπουργός Εξωτερικών Τζένι Τσάπμαν, που επίσης στηρίζει τον Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι έγινε συζήτηση αλλά κανένας δεν αμφισβήτησε την ηγεσία του μέσα στο υπουργικό.