Η Ελλάδα πηγή έμπνευσης για τη μεταρρύθμιση του παγκόσμιου τουρισμού, λέει το ΤΤW
Εκτενές αφιέρωμα στο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό, που ανακοινώθηκε χθες από τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου και Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, φιλοξενεί το Travel And Tour World.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα προχώρησε σε μία ιστορική μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση του μαζικού τουρισμού και την προστασία εμβληματικών προορισμών: «Η ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή της τουριστικής της στρατηγικής για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες προκλήσεις που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός. Αυτή η τολμηρή πρωτοβουλία, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης του τουρισμού, επιδιώκοντας μια ισορροπία ανάμεσα στην προσέλκυση διεθνών επισκεπτών και την προστασία της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς της Ελλάδας».
Ο συντάκτης τους άρθρου υπογραμμίζει επίσης ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Καθώς οι επιπτώσεις του υπερτουρισμού συνεχίζουν να γίνονται αισθητές παγκοσμίως, χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία αρχίζουν επίσης να εξετάζουν τρόπους ώστε οι τουριστικές τους βιομηχανίες να γίνουν πιο βιώσιμες.
Πρότυπο για άλλους
Και συνεχίζει: «Το μεταρρυθμιστικό σχέδιο της Ελλάδας, το οποίο δίνει προτεραιότητα στον βιώσιμο τουρισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των κοινοτήτων, θα μπορούσε να εμπνεύσει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται ο τουρισμός διεθνώς. Το νέο τουριστικό πρόγραμμα της Ελλάδας σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή στην εξέλιξη του τουρισμού της χώρας. Με την εισαγωγή αυστηρότερων οικοδομικών κανονισμών, μέτρων προστασίας των ακτών και ενός πιο βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης των τουριστικών περιοχών υψηλής επισκεψιμότητας, η κυβέρνηση ελπίζει να διασφαλίσει ότι η φυσική ομορφιά και η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας θα παραμείνουν προστατευμένες, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να προσελκύουν επισκέπτες. Η πρόκληση της εξισορρόπησης της οικονομικής ανάπτυξης με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι ιδιαίτερα λεπτή, αλλά με αυτά τα νέα μέτρα η Ελλάδα επιδιώκει να αποδείξει ότι είναι δυνατόν να επιτευχθούν και τα δύο».
Το δημοσίευμα αφού περιγράφει τα μέτρα φιλοξενεί επίσης, τις δηλώσεις του κ. Παπασταύρου για «ιστορική μεταρρύθμιση κι ένα αναγκαίο βήμα για την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και των τοπικών κοινωνιών στις τουριστικά επιβαρυμένες περιοχές».
Αλλά και της κ. Κεφαλογιάννη η οποία εξήγησε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μοντέλου τουρισμού με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πιο πολυσύχναστες περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με το άρθρο η κυβέρνηση στοχεύει να εφαρμόσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις έως το τέλος Ιουνίου 2026. Μόλις τεθούν σε ισχύ, οι νέοι κανονισμοί θα αρχίσουν να αναδιαμορφώνουν τον τουριστικό τομέα της Ελλάδας, κατευθύνοντας τη μελλοντική ανάπτυξη προς μια πιο περιβαλλοντικά συνειδητή και βιώσιμη κατεύθυνση.
«Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι τα μέτρα αυτά δεν αποσκοπούν στην ανακοπή της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά στη διασφάλιση ότι ο κλάδος θα μπορεί να ευημερεί χωρίς να διακυβεύεται η οικολογική και πολιτιστική ακεραιότητα της χώρας», αναφέρει το δημοσίευμα.
Το Travel And Tour World (TTW.com) είναι μια κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα ψηφιακών ταξιδιωτικών μέσων με έδρα τη Νέα Υόρκη, με πάνω από 23 εκατομμύρια μηνιαίους αναγνώστες. Εστιάζει σε νέα, πληροφορίες και τάσεις στον ταξιδιωτικό τομέα και λειτουργεί ως χορηγός επικοινωνίας για πάνω από 1.500 εκδηλώσεις ταξιδιών και φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένων των ITB Berlin και WTM.
Ποιο είναι το TTW
Καλύπτει ειδήσεις σε 104 γλώσσες και στις επτά ηπείρους, με υψηλό αναγνωστικό κοινό στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία.
