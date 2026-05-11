Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να δώσουν 1 δισ. δημόσιο χρήμα για την αίθουσα χορού του Τραμπ
Οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να δώσουν 1 δισ. δημόσιο χρήμα για την αίθουσα χορού του Τραμπ
Ο Τραμπ, όταν ανακοινώθηκε το σχέδιο, διαβεβαίωνε πως επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικές δωρεές
Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην αμερικανική Γερουσία κατήγγειλε σήμερα ότι οι Ρεπουμπλικανοί θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από δημόσιους πόρους για την κατασκευή αίθουσας δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο την οποία επιθυμεί διακαώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
«Σε μια περίοδο όπου οι Αμερικανοί προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα, οι Ρεπουμπλικάνοι λένε “ας φάνε παντεσπάνι” και προσφέρουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια στον Τραμπ για μια αίθουσα χορού», επισημαίνει ο Τσακ Σούμερ σε επιστολή με την οποία απευθύνεται σε άλλους γερουσιαστές, αναφερόμενος σε μια φράση που αποδίδεται στη βασίλισσα της Γαλλίας Μαρία Αντουανέτα.
Τον Οκτώβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γκρεμίσει μια ολόκληρη πτέρυγα του Λευκού Οίκου προκειμένου να οικοδομήσει εκεί αίθουσα χορού που θα μπορεί να υποδεχθεί έως 1.000 προσκεκλημένους σε διάφορες δεξιώσεις και δείπνα προς τιμή ξένων ηγετών.
Τότε, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωνε πως αυτή η κατασκευή επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικές δωρεές.
Ωστόσο, νομοσχέδιο που κατατέθηκε από τους Ρεπουμπλικάνους την περασμένη εβδομάδα εν μέρει αναιρεί την υπόσχεση.
Το κείμενο, που αφορά κυρίως τη χρηματοδότηση της αστυνομίας Μετανάστευσης (ICE) και της συνοριακής αστυνομίας (CBP) με περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια, προβλέπει επίσης ένα δισεκατομμύριο δολάρια για τη Μυστική Υπηρεσία, την υπηρεσία προστασίας των πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ.
Αυτό το ποσό αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για υποδομές ασφαλείας που συνδέονται με την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου.
«Οι Αμερικανοί δεν έχουν ανάγκη μια αίθουσα χορού. Έχουν ανάγκη από ανακούφιση, θέλουν το Κογκρέσο τους και ο πρόεδρός τους να ασχολούνται με την κρίση του κόστους ζωής που πλήττει τις οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα», καταγγέλλει ο Τσακ Σούμερ στην επιστολή του.
Το ζήτημα του κόστους ζωής αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στον δημόσιο διάλογο στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές, τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια των οποίων οι Δημοκρατικοί θα επιχειρήσουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικάνους.
«Σε μια περίοδο όπου οι Αμερικανοί προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα, οι Ρεπουμπλικάνοι λένε “ας φάνε παντεσπάνι” και προσφέρουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια στον Τραμπ για μια αίθουσα χορού», επισημαίνει ο Τσακ Σούμερ σε επιστολή με την οποία απευθύνεται σε άλλους γερουσιαστές, αναφερόμενος σε μια φράση που αποδίδεται στη βασίλισσα της Γαλλίας Μαρία Αντουανέτα.
Τον Οκτώβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γκρεμίσει μια ολόκληρη πτέρυγα του Λευκού Οίκου προκειμένου να οικοδομήσει εκεί αίθουσα χορού που θα μπορεί να υποδεχθεί έως 1.000 προσκεκλημένους σε διάφορες δεξιώσεις και δείπνα προς τιμή ξένων ηγετών.
Τότε, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωνε πως αυτή η κατασκευή επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικές δωρεές.
Ωστόσο, νομοσχέδιο που κατατέθηκε από τους Ρεπουμπλικάνους την περασμένη εβδομάδα εν μέρει αναιρεί την υπόσχεση.
Το κείμενο, που αφορά κυρίως τη χρηματοδότηση της αστυνομίας Μετανάστευσης (ICE) και της συνοριακής αστυνομίας (CBP) με περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια, προβλέπει επίσης ένα δισεκατομμύριο δολάρια για τη Μυστική Υπηρεσία, την υπηρεσία προστασίας των πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ.
Αυτό το ποσό αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για υποδομές ασφαλείας που συνδέονται με την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου.
«Οι Αμερικανοί δεν έχουν ανάγκη μια αίθουσα χορού. Έχουν ανάγκη από ανακούφιση, θέλουν το Κογκρέσο τους και ο πρόεδρός τους να ασχολούνται με την κρίση του κόστους ζωής που πλήττει τις οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα», καταγγέλλει ο Τσακ Σούμερ στην επιστολή του.
Το ζήτημα του κόστους ζωής αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στον δημόσιο διάλογο στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές, τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια των οποίων οι Δημοκρατικοί θα επιχειρήσουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικάνους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα