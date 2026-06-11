Titan: Η NBG Securities ανεβάζει τον πήχη στα 65 ευρώ, σύσταση outperform
Titan: Η NBG Securities ανεβάζει τον πήχη στα 65 ευρώ, σύσταση outperform
Αδικαιολόγητο χαρακτηρίζεται το discount 27% με το οποίο διαπραγματεύεται η μετοχή έναντι των ευρωπαϊκών ομολόγων της
Η NBG Securities διατηρεί τη σύσταση outperform (υπεραπόδοση) για τη μετοχή της Titan και αυξάνει την τιμή στόχο στα 65 ευρώ (περιθώριο ανόδου 33% από τα τρέχοντα επίπεδα), από 51 ευρώ προηγουμένως, θεωρώντας αδικαιολόγητο το discount 27% με το οποίο διαπραγματεύεται η εταιρεία έναντι των ευρωπαϊκών ομολόγων της. Παράλληλα, όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, οι στρατηγικές πρωτοβουλίες της Titan διασφαλίζουν διαφοροποιημένη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη.
Παρά το γεγονός ότι καλείται να αντιμετωπίσει το τρέχον δυσμενές διεθνές περιβάλλον -το οποίο χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος που οδηγούν σε υψηλότερες τιμές ενέργειας και εισροών, αυξημένα επιτόκια στις ΗΠΑ και προσδοκίες ότι η ΕΕ θα προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων- η Titan κατάφερε να παρουσιάσει υγιή αποτελέσματα.
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Παρά το γεγονός ότι καλείται να αντιμετωπίσει το τρέχον δυσμενές διεθνές περιβάλλον -το οποίο χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος που οδηγούν σε υψηλότερες τιμές ενέργειας και εισροών, αυξημένα επιτόκια στις ΗΠΑ και προσδοκίες ότι η ΕΕ θα προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων- η Titan κατάφερε να παρουσιάσει υγιή αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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