Πρώτος θάνατος φέτος από επίθεση αρκούδας στην Ιαπωνία, ανησυχία μετά το περσινό «μαύρο» ρεκόρ

Το θύμα, μια 55χρονη γυναίκα, έχασε τη ζωή της στις 21 Απριλίου στον νομό Ιουάτε - Ακόμα δύο πιθανά περιστατικά διερευνώνται

Οι ιαπωνικές αρχές επιβεβαίωσαν σήμερα την πρώτη θανάσιμη επίθεση αρκούδας φέτος, μετά το ρεκόρ του 2025 με 13 θανάτους που καταγράφηκαν στο αρχιπέλαγος.

Το θύμα, μια 55χρονη γυναίκα, έχασε τη ζωή της στις 21 Απριλίου στον νομό Ιουάτε, στη βόρεια Ιαπωνία, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Μέσα ενημέρωσης πρόσθεσαν ότι η αστυνομία διεξάγει εξάλλου έρευνα για δύο ακόμη θανάτους που θεωρείται πιθανό να προκλήθηκαν από επίθεση αρκούδας. Ένα πτώμα βρέθηκε στον ίδιο νομό χθες, Πέμπτη, και άλλο ένα είχε βρεθεί την Τρίτη σε δάσος του νομού Γιαμαγκάτα, που βρίσκεται νοτιοδυτικότερα.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε στο AFP τους θανάτους δύο ανθρώπων, ωστόσο δεν επιβεβαίωσε τα αίτιά τους.

Στην πρώτη ύποπτη περίπτωση στον νομό Ιουάτε, μια 69χρονη, η Σιγιόκο Κουμαγκάι, είχε εξαφανιστεί αφού είχε πάει στο βουνό για να μαζέψει άγρια χόρτα, μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Η αστυνομία και συνεργεία διάσωσης ξεκίνησαν χθες επιχείρηση ερευνών στο δάσος όπου βρέθηκε σταθμευμένο το αυτοκίνητό της και βρήκαν το πτώμα της γυναίκας αυτής λίγο μετά τις 08:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδος της Πέμπτης), σύμφωνα με το NHK.

Αυτή έφερε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, τα οποία έδειχναν να έχουν προκληθεί από τα νύχια ζώου. Δημοτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ντόπιοι κυνηγοί άρχισαν να περιπολούν στην περιοχή σήμερα, σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Συνδρομή του στρατού


Πέρυσι, 13 άνθρωποι –πάνω από τον διπλάσιο αριθμό από την προηγούμενη χρονιά και αριθμός ρεκόρ από την αρχή της τήρησης στατιστικών στοιχείων—έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις που αποδίδονται σε αρκούδες στο αρχιπέλαγος, και πάνω από 200 άλλοι τραυματίστηκαν.

Οι αναφορές για αρκούδες πολλαπλασιάστηκαν μέχρι και σε κατοικημένες ζώνες, με εμφανίσεις κοντά σε σχολεία και ακόμη και μέσα σε σουπερμάρκετ, προκαλώντας ανησυχία στις αγροτικές περιοχές του ιαπωνικού βορρά.

Τον περσινό Νοέμβριο, αναπτύχθηκε ακόμη και ο στρατός σε δύο νομούς στη βορειοανατολική Ιαπωνία για να συνδράμει στην αιχμαλωσία αρκούδων ενώ μονάδες της αστυνομίας για την αντιμετώπιση των ταραχών επιφορτίστηκαν ακόμη και με την εξουδετέρωσή τους. Χιλιάδες αρκούδες σκοτώνονται κάθε χρόνο στην Ιαπωνία.

Έλλειψη τροφής, κυρίως βελανιδιών, έχει οδηγήσει αρκούδες, ο πληθυσμός των οποίων βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη στο αρχιπέλαγος, να κατέβουν στις πόλεις, ενώ η ερήμωση αγροτικών περιοχών έχει καταστήσει λιγότερο διακριτά τα σύνορα ανάμεσα στα δάση και τις αστικές ζώνες, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Οι καφέ αρκούδες βρίσκονται μόνο στη βόρεια νήσο Χοκάιντο, όπου ο πληθυσμός τους διπλασιάστηκε μέσα σε τρεις δεκαετίες και ξεπερνούσαν τις 11.500 το 2023, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες καταγραφές.

Αντιθέτως οι μαύρες αρκούδες της Ιαπωνίας βρίσκονται σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας, ιδίως στην κύρια νήσο Χονσού, που περιλαμβάνει τους νομούς Ιουάτε και Γιαμαγκάτα.

Το 2024, η κυβέρνηση πρόσθεσε τις αρκούδες τον κατάλογο με τα ζώα που υποβάλλονται σε έλεγχο πληθυσμού, επανερχόμενη στα μέτρα προστασίας που είχαν ευνοήσει την ανάπτυξη των θηλαστικών αυτών.

