Δρομέας δέχτηκε επίθεση από αρκούδα στην Ιαπωνία: Με ένα δάγκωμα, το χέρι μου είχε τελειώσει
Έπειτα από τρεις χειρουργικές επεμβάσεις και λάμες στο χέρι, ο 32χρονος αναρρώνει στο νοσοκομείο
Ο 32χρονος Μπίλι Χάλοραν, που ζει στη Μιόκο της Ιαπωνίας, γνωρίζει καλά τα δάση της περιοχής. Πηγαίνει συχνά για περπάτημα και τρέξιμο και μάλιστα έχει τρέξει και υπερμαραθώνιο. Πριν από δύο εβδομάδες όμως, μια βόλτα ρουτίνας εξελίχθηκε σε εφιάλτη.
Καθώς έτρεχε, είδε μπροστά του δύο ασιατικές μαύρες αρκούδες. «Ήταν ενήλικη, γύρω στα 60 με 70 κιλά», είπε ο ίδιος. Προσπάθησε να απομακρυνθεί σιγά, αλλά η μία αρκούδα κινήθηκε προς το μέρος του και όρμησε πάνω του. «Σήκωσα το χέρι μου μπροστά στο πρόσωπο και εκείνη το δάγκωσε. Έπεσα κάτω και με ένα δάγκωμα το χέρι μου είχε τελειώσει», περιέγραψε.
Η αρκούδα τον γρατζούνισε και στο πόδι, πριν τελικά φύγει πίσω στο δάσος. Ο 32χρονος κάλεσε τη γυναίκα του να πάει να τον πάρει. Μάλιστα, σύμφωνα με το CNN, με σπασμένο χέρι και σοβαρά τραυματισμένο πόδι, κατάφερε να τρέξει ένα χιλιόμετρο για να τη συναντήσει και να περιμένει το ασθενοφόρο.
Τα περιστατικά επιθέσεων από αρκούδες στην Ιαπωνία έχουν αυξηθεί πολύ φέτος. Πάνω από 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τουλάχιστον επτά έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι ειδικοί λένε ότι η κλιματική αλλαγή έχει μειώσει τις φυσικές πηγές τροφής των αρκούδων, γι’ αυτό πλησιάζουν πιο συχνά κατοικημένες περιοχές.
Η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε πιο αυστηρά μέτρα για τον έλεγχο του πληθυσμού των αρκούδων, ενώ πολλοί κάτοικοι παίρνουν προφυλάξεις, όπως κουδουνάκια ή μουσική για να τις απομακρύνουν.
Ο Χάλοραν λέει πως στο μέλλον θα κρατά μαζί του σπρέι για αρκούδες, αλλά δεν θέλει να αφήσει τον φόβο να τον σταματήσει. «Θα είμαι πιο προσεκτικός, αλλά μόλις αναρρώσω, θέλω να επιστρέψω στη φύση», είπε.
