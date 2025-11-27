Ιαπωνική πόλη απέσυρε ανάρτηση για εμφάνιση αρκούδας λόγω εικόνας που είχε δημιουργηθεί μέσω ΑΙ
Παρόμοιες εικόνες κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο εν μέσω γενικευμένου φόβου στη χώρα, όπου φέτος έχουν σκοτωθεί 13 άνθρωποι από αρκούδες
Μια ιαπωνική πόλη αφαίρεσε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προειδοποιούσε για την εμφάνιση αρκούδας, αφού ανακάλυψε ότι μια φωτογραφία που έλαβε και απεικόνιζε το ζώο είχε δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη (AI). Παρόμοιες εικόνες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εν μέσω γενικευμένου φόβου στη χώρα, όπου φέτος έχουν σκοτωθεί από αρκούδες, αριθμός ρεκόρ 13 ατόμων.
«Η πόλη έδωσε προτεραιότητα στην ενημέρωση των κατοίκων για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου, αλλά ζητούμε συγγνώμη που προκαλέσαμε άγχος ή σύγχυση», δήλωσαν χθες Τετάρτη οι αρχές της πόλης Οναγκάουα, στη βόρεια Ιαπωνία, στον επίσημο λογαριασμό τους στο X. Ωστόσο, οι κάτοικοι θα πρέπει να «συνεχίσουν να επιδεικνύουν εξαιρετική προσοχή σχετικά με τις εμφανίσεις αρκούδων», προστίθεται.
«Υπήρξαν εμφανίσεις αρκούδων σε ένα άλλο μέρος της πόλης το περασμένο Σαββατοκύριακο, τις οποίες ανακοινώσαμε μέσω ραδιοφώνου πρόληψης καταστροφών, οπότε δεν είχαμε καμία αμφιβολία» για την εικόνα, δήλωσε σήμερα στο AFP αξιωματούχος της Οναγκάουα.
Η πόλη δημοσίευσε γρήγορα τη φωτογραφία στο X, ειδικά επειδή η φερόμενη εμφάνιση του ζώου ήταν κοντά σε ένα νηπιαγωγείο, αλλά στη συνέχεια την αφαίρεσε αφού επικοινώνησε μαζί της το άτομο που δημιούργησε την εικόνα με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε ο αξιωματούχος.
Αυτή η περίπτωση φωτογραφιών που δημιουργήθηκαν από την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό στην Ιαπωνία, ωστόσο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με τις επιθέσεις αρκούδων.
Οι αυθεντικές αναφορές για αρκούδες που εισέρχονται σε σπίτια, περιφέρονται κοντά σε σχολεία ή λεηλατούν σούπερ μάρκετ αυξάνονται, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές του βορρά.
Δημοσιογράφοι της εφημερίδας Yomiuri Shimbun αναζήτησαν τις λέξεις «αρκούδα» και «βίντεο» στο TikTok και διαπίστωσαν ότι περίπου 60 από τις 100 εικόνες που αναλύθηκαν ήταν ψεύτικες.
Τα βίντεο που δημιουργήθηκαν με τεχνητό τρόπο περιελάμβαναν μια σκηνή με μια ηλικιωμένη γυναίκα που ταΐζει μήλα μια αρκούδα, μια άλλη μιας μαθήτριας λυκείου που αποκρούει μια αρκούδα με γυμνά χέρια και ένα άλλο βίντεο που δείχνει μια αρκούδα να φεύγει με έναν σκύλο στα σαγόνια της.
Μερικά έχουν προβληθεί εκατοντάδες χιλιάδες φορές, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
