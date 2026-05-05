Σε ψυχιατρική κλινική οδηγείται ξανά ο οδηγός που έπεσε με το αμάξι του σε πλήθος στην Λειψία, νοσηλεύτηκε λίγες ημέρες πριν το περιστατικό
Ο 33χρονος κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες και για απόπειρες ανθρωποκτονίας, ενώ σύμφωνα με την Εισαγγελία έχει μειωμένο καταλογισμό

Σε ψυχιατρική κλινική θα οδηγηθεί με απόφαση δικαστηρίου ο 33χρονος Γερμανός ο οποίος συνελήφθη χθες επειδή οδήγησε το αυτοκίνητό του επάνω στο πλήθος σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο ύποπτος κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες και για απόπειρες ανθρωποκτονίας. Στην τρέχουσα έρευνα ωστόσο επισημαίνεται ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη «σε κατάσταση τουλάχιστον σημαντικά μειωμένου καταλογισμού», ενώ έπειτα από αίτημα του εισαγγελέα, το περιφερειακό δικαστήριο της Λειψίας έκρινε τον προσωρινό εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική «αναγκαίο για τη δημόσια ασφάλεια».

Με βάση τα τρέχοντα ευρήματα, λόγω της κατάστασής του, ο κατηγορούμενος είναι πιθανό «να διαπράξει περαιτέρω σοβαρές παράνομες πράξεις συγκρίσιμης σοβαρότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εισαγγελίας.


Λίγες ημέρες πριν το περιστατικό νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική

Ο δράστης έχει γεννηθεί στη Γερμανία και ζούσε στην περιοχή της Λειψίας, ενώ μέχρι πριν από λίγες ημέρες νοσηλευόταν σε ψυχιατρική κλινική. Είχε εισαχθεί οικειοθελώς και πήρε εξιτήριο στο τέλος Απριλίου, επιβεβαίωσε το υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Σαξονίας.

Στο παρελθόν είχε επίσης απασχολήσει και πάλι την αστυνομία, μεταξύ άλλων για απειλές και δυσφημιστικά αδικήματα σε βάρος ατόμων στον κοινωνικό του κύκλο.

Στη χθεσινή επίθεση έχασαν τη ζωή τους μία 63χρονη και ένας 77χρονος, ενώ ακόμη οκτώ άτομα τραυματίστηκαν - δύο εκ των οποίων σοβαρά. Επιπλέον, περισσότερα από 80 άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.
