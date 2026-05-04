«Πορεία σε κατάσταση αμόκ», λέει ο δήμαρχος Λειψίας για τον 33χρονο που έπεσε με αυτοκίνητο σε πεζούς σκοτώνοντας δύο και τραυματίζοντας 22 άτομα
Πώς έγινε το περιστατικό σε κεντρικό σημείο της πόλης - Ο 33χρονος δράστης οδήγησε το αυτοκίνητό του, τύπου Volskwagen Taigo, με ταχύτητα περίπου 70-80 χλμ/ώρα κατευθείαν στο πλήθος πεζών
Ο 33χρονος Γερμανός δράστης, ο οποίος συνελήφθη άμεσα μετά το συμβάν, είναι γνωστός στις Αρχές και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Όπως ανέφερε ο κ. Γιουνγκ, στο κέντρο της πόλης έχει στηθεί κέντρο επείγουσας φροντίδας, ειδικά για άτομα τα οποία δεν έχουν τραυματιστεί, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη.
Πώς έγινε το περιστατικόΠερίπου στις 18:00 ώρα Ελλάδος, ο 33χρονος δράστης οδήγησε το αυτοκίνητό του, τύπου Volskwagen Taigo, με ταχύτητα περίπου 70-80 χλμ/ώρα κατευθείαν στο πλήθος πεζών που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην οδό Γκριμάισε, κοντά στην κεντρική πλατεία του Αυγούστου και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ο οδηγός, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, φέρεται να σταμάτησε ο ίδιος το όχημα του και να συνελήφθη όσο βρισκόταν μέσα σε αυτό χωρίς να προβάλει αντίσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί το κίνητρό του. Στην περιοχή έσπευσαν δεκάδες σωστικά συνεργεία, περιπολικά, ασθενοφόρα καθώς και δύο ελικόπτερα. Η ευρύτερη περιοχή αποκλείστηκε, ενώ τα εμπορικά καταστήματα, που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο, έκλεισαν λίγη ώρα μετά το συμβάν.
«Το κράτος δικαίου θα εφαρμοστεί με κάθε δέουσα δύναμη»Ο πρωθυπουργός της Σαξονίας, Μίχαελ Κρέτσμερ, δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» και υποσχέθηκε να κάνει «ό,τι περνάει από το χέρι του» προκειμένου να διευκρινιστούν το συντομότερο δυνατό οι λεπτομέρειες του περιστατικού. «Το κράτος δικαίου θα εφαρμοστεί με κάθε δέουσα δύναμη. Τώρα όμως το θέμα είναι να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Η σκέψη μου είναι στα θύματα και στις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση», πρόσθεσε.
Zwei Menschen sind bei der mutmaßlichen Amokfahrt in Leipzig ums Leben gekommen. Das erschüttert mich zutiefst. Ich bin in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien. Den Verletzten wünsche ich Kraft und schnelle Genesung. So eine Tat macht uns sprachlos – und sie macht uns… pic.twitter.com/cVbq8ERCMv— Michael Kretschmer (@MPKretschmer) May 4, 2026
