«Πορεία σε κατάσταση αμόκ», λέει ο δήμαρχος Λειψίας για τον 33χρονο που έπεσε με αυτοκίνητο σε πεζούς σκοτώνοντας δύο και τραυματίζοντας 22 άτομα
ΚΟΣΜΟΣ
Λειψία Παράσυρση πεζού Αυτοκίνητο Τραυματίες Νεκροί

«Πορεία σε κατάσταση αμόκ», λέει ο δήμαρχος Λειψίας για τον 33χρονο που έπεσε με αυτοκίνητο σε πεζούς σκοτώνοντας δύο και τραυματίζοντας 22 άτομα

Πώς έγινε το περιστατικό σε κεντρικό σημείο της πόλης - Ο 33χρονος δράστης οδήγησε το αυτοκίνητό του, τύπου Volskwagen Taigo, με ταχύτητα περίπου 70-80 χλμ/ώρα κατευθείαν στο πλήθος πεζών

«Πορεία σε κατάσταση αμόκ», λέει ο δήμαρχος Λειψίας για τον 33χρονο που έπεσε με αυτοκίνητο σε πεζούς σκοτώνοντας δύο και τραυματίζοντας 22 άτομα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Για «φριχτή πορεία σε κατάσταση αμόκ», έκανε λόγο ο δήμαρχος της Λειψίας, Μπούρκχαρντ Γιουνγκ, αναφερόμενος στο αυτοκίνητο που έπεσε το απόγευμα της Δευτέρας (4/5) με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος πεζών σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματιστούν 22, εκ των οποίων τα τρία νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 33χρονος Γερμανός δράστης, ο οποίος συνελήφθη άμεσα μετά το συμβάν, είναι γνωστός στις Αρχές και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Όπως ανέφερε ο κ. Γιουνγκ, στο κέντρο της πόλης έχει στηθεί κέντρο επείγουσας φροντίδας, ειδικά για άτομα τα οποία δεν έχουν τραυματιστεί, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. 


Πώς έγινε το περιστατικό

Περίπου στις 18:00 ώρα Ελλάδος, ο 33χρονος δράστης οδήγησε το αυτοκίνητό του, τύπου Volskwagen Taigo, με ταχύτητα περίπου 70-80 χλμ/ώρα κατευθείαν στο πλήθος πεζών που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην οδό Γκριμάισε, κοντά στην κεντρική πλατεία του Αυγούστου και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ο οδηγός, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, φέρεται να σταμάτησε ο ίδιος το όχημα του και να συνελήφθη όσο βρισκόταν μέσα σε αυτό χωρίς να προβάλει αντίσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί το κίνητρό του. Στην περιοχή έσπευσαν δεκάδες σωστικά συνεργεία, περιπολικά, ασθενοφόρα καθώς και δύο ελικόπτερα. Η ευρύτερη περιοχή αποκλείστηκε, ενώ τα εμπορικά καταστήματα, που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο, έκλεισαν λίγη ώρα μετά το συμβάν.


«Το κράτος δικαίου θα εφαρμοστεί με κάθε δέουσα δύναμη»

Ο πρωθυπουργός της Σαξονίας, Μίχαελ Κρέτσμερ, δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένος» και υποσχέθηκε να κάνει «ό,τι περνάει από το χέρι του» προκειμένου να διευκρινιστούν το συντομότερο δυνατό οι λεπτομέρειες του περιστατικού. «Το κράτος δικαίου θα εφαρμοστεί με κάθε δέουσα δύναμη. Τώρα όμως το θέμα είναι να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Η σκέψη μου είναι στα θύματα και στις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση», πρόσθεσε.

Κλείσιμο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης