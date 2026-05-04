Συναγερμός στη Λειψία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, δύο νεκροί και 22 τραυματίες
Στο σημείο έσπευσαν περίπου 10 ασθενοφόρα, περιπολικά και ελικόπτερα, ενώ η Αστυνομία απέκλεισε την ευρύτερη περιοχή - Συνελήφθη ο οδηγός, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (4/5) στο κέντρο της Λειψίας, στην οδό Γκριμάισε, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος πεζών σε πεζόδρομο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματιστούν ακόμη 22, από τα οποία δύο σοβαρά.
Σύμφωνα με την Bild, λίγο αργότερα η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 33χρονου Γερμανού δράστη, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί το κίνητρό του. Ο οδηγός φέρεται να σταμάτησε ο ίδιος το όχημα του και να συνελήφθη όσο βρισκόταν μέσα σε αυτό.
Στο σημείο έσπευσαν περίπου δέκα ασθενοφόρα, περιπολικά και δύο ελικόπτερα, ενώ τα καταστήματα, που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, έκλεισαν. Όπως αναφέρει ο αρχηγός της Πυροσβεστικής της πόλης, Axel Schuh, περίπου 40 πυροσβέστες και 40 διασώστες επειχείρησαν εκεί. Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή.
Στο κέντρο της πόλης έχει στηθεί κέντρο επείγουσας φροντίδας, ειδικά για άτομα τα οποία δεν έχουν τραυματιστεί, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης.
BREAKING: A car has plowed into a crowd in Leipzig, Germany, leaving multiple people injured, according to reports. pic.twitter.com/kQoUNCk3Cr— Breaking911 (@Breaking911) May 4, 2026
🔴 #AHORA | Un vehículo tipo SUV embistió a una multitud en una zona peatonal del centro de Leipzig, Alemania, dejando un saldo preliminar de dos muertos y dos heridos graves. pic.twitter.com/JPll7w5qXJ— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 4, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
