Συναγερμός στη Λειψία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, δύο νεκροί και 22 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Παράσυρση πεζού Λειψία Τραυματίες Αυτοκίνητο Νεκροί

Συναγερμός στη Λειψία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, δύο νεκροί και 22 τραυματίες

Στο σημείο έσπευσαν περίπου 10 ασθενοφόρα, περιπολικά και ελικόπτερα, ενώ η Αστυνομία απέκλεισε την ευρύτερη περιοχή - Συνελήφθη ο οδηγός, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Συναγερμός στη Λειψία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, δύο νεκροί και 22 τραυματίες
UPD: 40 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (4/5) στο κέντρο της Λειψίας, στην οδό Γκριμάισε, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πλήθος πεζών σε πεζόδρομο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματιστούν ακόμη 22, από τα οποία δύο σοβαρά.

Σύμφωνα με την Bild, λίγο αργότερα η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 33χρονου Γερμανού δράστη, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί το κίνητρό του. Ο οδηγός φέρεται να σταμάτησε ο ίδιος το όχημα του και να συνελήφθη όσο βρισκόταν μέσα σε αυτό.

Στο σημείο έσπευσαν περίπου δέκα ασθενοφόρα, περιπολικά και δύο ελικόπτερα, ενώ τα καταστήματα, που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, έκλεισαν. Όπως αναφέρει ο αρχηγός της Πυροσβεστικής της πόλης, Axel Schuh, περίπου 40 πυροσβέστες και 40 διασώστες επειχείρησαν εκεί. Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή.

Στο κέντρο της πόλης έχει στηθεί κέντρο επείγουσας φροντίδας, ειδικά για άτομα τα οποία δεν έχουν τραυματιστεί, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης.

UPD: 40 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης