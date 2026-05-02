Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την πλήρη επαναλειτουργία του εναέριου χώρου τους

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα την πλήρη επαναλειτουργία του εναέριου χώρου τους έπειτα από εβδομάδες περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.
«Μετά από μια συνολική αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας και ασφαλείας, αίρουμε επισήμως τα προσωρινά προληπτικά μέτρα που είχαν προηγουμένως τεθεί σε ισχύ», ανακοίνωσε η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
Πρόσθεσε ότι ο εναέριος χώρος θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά.
Τα ΗΑΕ - με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως το Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι - ήταν μεταξύ των κρατών του Κόλπου που επλήγησαν περισσότερο από τις ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων που ήρθαν σε απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.
Το Μπαχρέιν, το Ιράκ, το Κουβέιτ και η Συρία είχαν προηγουμένως άρει παρόμοιους περιορισμούς στους δικούς τους εναέριους χώρους, που είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
