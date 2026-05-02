Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία
Η απόφαση του Πενταγώνου έρχεται μετά από τις διαφορές του Τραμπ με τον Μερτς για τον πόλεμο με το Ιράν - Οι επιπτώσεις στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ
Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αναμένεται μέσα σε 6 έως 12 μήνες. Η απόφαση αυτή φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της πολιτικής σύγκρουσης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.
Οι ΗΠΑ κατηγορούν τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για έλλειψη υποστήριξης στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δημόσια επικρίνει τη στάση της Γερμανίας, καθώς και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, για την αρνητική τους θέση απέναντι στην αμερικανική στρατηγική στην περιοχή.
Η Γερμανία αποτελεί κεντρικό στρατηγικό σημείο για τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη, με πάνω από 36.000 στρατιώτες να είναι εγκατεστημένοι σε βάσεις σε όλη τη χώρα. Η απόσυρση 5.000 στρατιωτών αναμένεται να επηρεάσει τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά η μεταφορά τραυματιών από τον πόλεμο στο Ιράν στη Γερμανία δεν αναμένεται να επηρεαστεί, καθώς η βάση του Λάντσμπουλ παραμένει το μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο των ΗΠΑ εκτός χώρας.
Η απόσυρση στρατευμάτων είναι μέρος της ευρύτερης πολιτικής του Τραμπ να ασκήσει πίεση στο ΝΑΤΟ και τις ευρωπαϊκές χώρες για περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη.
Ο Τραμπ έχει απειλήσει με αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, κατακρίνοντας τα μέλη του για την έλλειψη επενδύσεων στις ένοπλες δυνάμεις και την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ. Επιπλέον, η κίνηση αυτή συμβαδίζει με την ευρύτερη στρατηγική του να επανατοποθετήσει τις αμερικανικές δυνάμεις στις περιοχές Ινδο-Ειρηνικού και ΗΠΑ.
Η στρατηγική του Τραμπ και οι επιπτώσεις στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟΗ απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στην έντονη κριτική του Τραμπ προς τη Γερμανία, καθώς ο καγκελάριος Μερτς δήλωσε ότι η αμερικανική στρατηγική στο Ιράν είναι αποτυχημένη και ότι η χώρα ταπεινώνεται στις διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ φέρεται να εκνευρίστηκε από τις δηλώσεις του Μερτς και έχει δημοσίως αμφισβητήσει τις ικανότητες της γερμανικής ηγεσίας στο θέμα του Ιράν.
