Ο Πάπας Λέων ΙΔ' υποδέχεται την πρώτη γυναίκα που ηγείται της Αγγλικανικής Εκκλησίας
ΚΟΣΜΟΣ
«Οι διχασμοί μεταξύ των χριστιανών αποδυναμώνουν την ικανότητά μας να είμαστε αποτελεσματικοί φορείς της ειρήνης», δήλωσε ο Πάπας στη Σάρα Μαλάλι

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' υποδέχθηκε σήμερα την πρώτη γυναίκα που ηγείται των Αγγλικανών χριστιανών όλου του κόσμου, την αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι Σάρα Μαλάλι η οποία ενθρονίστηκε πρόσφατα, και απηύθυνε έκκληση για ενότητα για να υποστηριχθεί πιο αποτελεσματικά η ειρήνη.

Η ακρόαση από τον ποντίφικα εντάσσεται στο πλαίσιο του πρώτου ταξιδιού στο εξωτερικό της Σάρα Μαλάλι από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον περασμένο μήνα και έγινε η πρώτη πνευματική ηγέτις της Εκκλησίας της Αγγλίας.

«Καθώς ο κόσμος μας που υποφέρει έχει μεγάλη ανάγκη την ειρήνη του Χριστού, οι διχασμοί μεταξύ των χριστιανών αποδυναμώνουν την ικανότητά μας να είμαστε αποτελεσματικοί φορείς αυτής της ειρήνης», δήλωσε ο Λέων στη Σάρα Μαλάλι και στην αντιπροσωπεία της σε ομιλία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Βατικανό.



Ο Πάπας μίλησε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μεταξύ των δύο Εκκλησιών σε «θέματα που ιστορικά αποτελούσαν αιτία διχασμού» αλλά δήλωσε ότι «νέα προβλήματα προέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας, 63 ετών, είναι πρώην νοσηλεύτρια, έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών.

Τον 16ο αιώνα, ο βασιλιάς Ερρίκος 8ος διέρρηξε τις σχέσεις με την Καθολική Εκκλησία για να ιδρύσει την Εκκλησία της Αγγλίας.

Κλείσιμο
Κατά τη διάρκεια των αιώνων που ακολούθησαν, οι σχέσεις βελτιώθηκαν σταδιακά, αλλά το 2016, νέοι διχασμοί παρουσιάστηκαν, κυρίως στο θέμα της χειροτονίας των γυναικών, η οποία απαγορεύεται στην Καθολική Εκκλησία.

Από το 2014, οι γυναίκες επιτρέπεται να γίνονται επίσκοποι στην Αγγλικανική Εκκλησία, παρότι το θέμα αυτό συνεχίζει να διχάζει.

Η επίσκεψη της Σάρα Μαλάλι πραγματοποιείται έξι μήνες μετά τη συνάντηση του βασιλιά Καρόλου Γ' με τον 70χρονο Πάπα Λέοντα, που έγινε ο πρώτος ανώτατος αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας που προσευχήθηκε με έναν προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

