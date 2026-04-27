Ακυρώθηκε η κατάθεση Νετανιάχου στη δίκη για διαφθορά λόγω έκτακτης σύσκεψης ασφαλείας για την εκεχειρία στον Λίβανο
Ακυρώθηκε η κατάθεση Νετανιάχου στη δίκη για διαφθορά λόγω έκτακτης σύσκεψης ασφαλείας για την εκεχειρία στον Λίβανο
Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ πως παραβιάζει την εκεχειρία - Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της σιιτικής οργάνωσης απορρίπτει τις απευθείας συνομιλίες με την Ιερουσαλήμ
Σύσκεψη για θέματα ασφαλείας σχετικά με φερόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο τμήμα της Ισραήλ, πραγματοποιεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση της κατάθεσής του στη δίκη για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
Τα μέσα ενημέρωσης Kan και Walla αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών στρατευμάτων και εδαφών, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων κατά της σιιτικής οργάνωσης από την έναρξη της εκεχειρίας, επικαλούμενο παραβιάσεις της συμφωνίας, ενώ και η Χεζμπολάχ επικαλείται αντίστοιχα περιστατικά για να δικαιολογήσει τις δικές της επιθέσεις.
Νωρίτερα σήμερα, ένα ύποπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ, που φέρεται να εκτοξεύθηκε από τον Λίβανος, ενεργοποίησε σειρήνες συναγερμού στη Δυτική Γαλιλαία. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έχασαν την επαφή με τον «ύποπτο εναέριο στόχο», εκτιμώντας ότι πιθανόν συνετρίβη.
«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και όσοι βρίσκονται στην εξουσία πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ενέργειές τους δεν θα ωφελήσουν ούτε τον Λίβανο ούτε τους ίδιους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, καλώντας τις αρχές να «υποχωρήσουν από αυτό το σοβαρό αμάρτημα που οδηγεί τον Λίβανο σε σπιράλ αστάθειας».
«Οι απευθείας αυτές διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματά τους είναι για εμάς σαν να μην υπάρχουν και δεν μας αφορούν στο ελάχιστο», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «θα συνεχίσουμε την αμυντική μας αντίσταση για τον Λίβανο και τον λαό του».
«Όσο κι αν απειλεί ο εχθρός, δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα λυγίσουμε και δεν θα ηττηθούμε», κατέληξε.
Τα μέσα ενημέρωσης Kan και Walla αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών στρατευμάτων και εδαφών, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων κατά της σιιτικής οργάνωσης από την έναρξη της εκεχειρίας, επικαλούμενο παραβιάσεις της συμφωνίας, ενώ και η Χεζμπολάχ επικαλείται αντίστοιχα περιστατικά για να δικαιολογήσει τις δικές της επιθέσεις.
Νωρίτερα σήμερα, ένα ύποπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ, που φέρεται να εκτοξεύθηκε από τον Λίβανος, ενεργοποίησε σειρήνες συναγερμού στη Δυτική Γαλιλαία. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έχασαν την επαφή με τον «ύποπτο εναέριο στόχο», εκτιμώντας ότι πιθανόν συνετρίβη.
Απόρριψη άμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ από τη ΧεζμπολάχΟ ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε τα σχέδια του Λιβάνου για απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τα «σοβαρό αμάρτημα» που θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της χώρας.
Hezbollah Secretary General Naim Kassem: Israel has reached an impasse in Lebanon. The organization is adamantly opposed to holding direct negotiations with Israel. Hezbollah is strong and cannot be defeated.
«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και όσοι βρίσκονται στην εξουσία πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ενέργειές τους δεν θα ωφελήσουν ούτε τον Λίβανο ούτε τους ίδιους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, καλώντας τις αρχές να «υποχωρήσουν από αυτό το σοβαρό αμάρτημα που οδηγεί τον Λίβανο σε σπιράλ αστάθειας».
«Οι απευθείας αυτές διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματά τους είναι για εμάς σαν να μην υπάρχουν και δεν μας αφορούν στο ελάχιστο», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «θα συνεχίσουμε την αμυντική μας αντίσταση για τον Λίβανο και τον λαό του».
«Όσο κι αν απειλεί ο εχθρός, δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα λυγίσουμε και δεν θα ηττηθούμε», κατέληξε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
