Λίβανος: Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία: Θα βρουν απέναντί τους την απάντηση
Η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να απαντά στις «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες το φιλοϊρανικό κίνημα θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός.
Σε ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι οι επιθέσεις της κατά των ισραηλινών στόχων στον Λίβανο και στο Ισραήλ ήταν μια «μόνιμη απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τον εχθρό ήδη από την πρώτη ημέρα της ανακοίνωσης της προσωρινής εκεχειρίας».
Οι παραβιάσεις αυτές «θα βρουν απέναντί τους την απάντηση και την αντίσταση» της Χεζμπολάχ που είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της και τον λαό της», προσθέτει σε ανακοίνωση.
