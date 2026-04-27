Τραμπ κατά δημοσιογράφου στο 60 Minutes: «Δεν είμαι βιαστής, είστε ντροπή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε σε αποσπάσματα από τα γραπτά του δράστη που διάβασε η παρουσιάστρια του CBS, αρνήθηκε κατηγορίες και υποστήριξε ότι η πολιτική βία δεν είναι αυξημένη





Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συνέντευξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS , καθώς αντέδρασε έντονα σε αποσπάσματα από τα γραπτά του φερόμενου δράστη της επίθεσης, επιτέθηκε στη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ και τοποθετήθηκε για την πολιτική βία στις Ηνωμένες Πολιτείες.Η παρουσιάστρια του CBS διάβασε στον Τραμπ αποσπάσματα από τα γραπτά του υπόπτου δράστη, τα οποία δεν τον κατονόμαζαν, αλλά περιείχαν τη φράση: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του».Η αντίδραση του προέδρου ήταν άμεση και έντονη. «Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Συγγνώμη, δεν είμαι παιδόφιλος», δήλωσε. «Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο με τον οποίο με συνδέετε, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Έχω πλήρως αθωωθεί» και πρόσθεσε ότι η δημοσιογράφος «θα έπρεπε να ντρέπεται».«Δεν θα έπρεπε να τα διαβάζετε αυτά στο “60 Minutes”. Είστε ντροπή», ανέφερε.Σημειώνεται ότι ομοσπονδιακό πολιτικό δικαστήριο έχει κρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμηση της συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ.Ο πρόεδρος έχει επίσης δεχθεί επικρίσεις για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, αν και ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί τον «αθωώνουν», ενώ οι αρχές δεν τον έχουν κατηγορήσει για παρανομία σε σχέση με την υπόθεση.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η πολιτική βία στη χώρα δεν είναι απαραίτητα αυξημένη σε σχέση με το παρελθόν.«Αν κοιτάξετε 20, 40, 100, 200 ή 500 χρόνια πίσω, υπήρχε πάντα. Άνθρωποι δολοφονούνται, τραυματίζονται, πλήττονται», ανέφερε.«Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι περισσότερη σήμερα απ’ ό,τι ήταν τότε», πρόσθεσε.Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες στους Δημοκρατικούς για το πολιτικό κλίμα, κατηγορώντας τους για χρήση εμπρηστικής ρητορικής.

«Πιστεύω ότι η ρητορική μίσους των Δημοκρατικών είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνη για τη χώρα», δήλωσε.





Κλίμα έντασης και πρόσφατα περιστατικά βίας

Τα τελευταία χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγράψει σειρά περιστατικών πολιτικής βίας, μεταξύ των οποίων δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, εμπρηστική επίθεση στην κατοικία του κυβερνήτη της Πενσιλβάνιας, η δολοφονία πολιτικού στη Μινεσότα και η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.



Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τη συζήτηση γύρω από το επίπεδο και τα αίτια της πολιτικής βίας στη χώρα.