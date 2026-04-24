Reuters: Το Πεντάγωνο εξετάζει την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ, τι απαντά ο Σάντσεθ από την Κύπρο
Εσωτερικό υπόμνημα παρουσιάζει τις επιλογές της Ουάσινγκτον για να τιμωρήσει τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ που δεν υποστήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν
Εσωτερικό email του αμερικανικού Πενταγώνου φέρνει στο προσκήνιο σενάρια επιβολής τιμωρητικών μέτρων σε συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, με αφορμή τη στάση τους στη σύγκρουση με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται το Reuters.
Όπως αναφέρει το πρακτορείο, το επίμαχο email περιγράφει μια σειρά από επιλογές πολιτικής για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να «τιμωρηθούν» σύμμαχοι που – κατά την αμερικανική εκτίμηση – δεν στήριξαν επαρκώς τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνεται η αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία, καθώς και η επανεξέταση της αμερικανικής στάσης σε ζητήματα όπως οι αξιώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τις Νήσους Φώκλαντ .
Ο Πέδρο Σάντσεθ αναφέρθηκε στο ζήτημα κατά την άφιξή του στην άτυπη σύνοδο των ηγετών της Ευρωπαϊκή Ένωσης στην Κύπρο.
«Εμείς δεν λειτουργούμε με βάση emails, αλλά μόνο με βάση επίσημα έγγραφα και τοποθετήσεις που προέρχονται, στην προκειμένη περίπτωση, από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης είναι σαφής: απόλυτη συνεργασία με τους συμμάχους, αλλά πάντα εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε ο Ισπανός πρωθυπουργός.
Το έγγραφο αποτυπώνει έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων συμμάχων, οι οποίοι φέρονται να αρνήθηκαν ή να δίστασαν να παράσχουν στις ΗΠΑ πρόσβαση, βάσεις και δικαιώματα υπέρπτησης – τα λεγόμενα ABO (Access, Basing, Overflight) – που θεωρούνται βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της Συμμαχίας. «Η παροχή ABO αποτελεί το απολύτως ελάχιστο πλαίσιο υποχρεώσεων στο ΝΑΤΟ», φέρεται να σημειώνεται στο email, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, κυκλοφορεί σε υψηλά κλιμάκια του Πενταγώνου.
Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού «δύσκολων» χωρών από σημαντικούς ρόλους εντός της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζονται όλες οι χώρες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την απουσία στρατιωτικής συνδρομής, ειδικά σε ό,τι αφορά την αποστολή ναυτικών δυνάμεων για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ, τα οποίο έκλεισαν για τη διεθνή ναυσιπλοΐα μετά την έναρξη των αεροπορικών επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου. Ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του: «Δεν θα το σκεφτόσασταν αν ήσασταν στη θέση μου;».
Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, το συγκεκριμένο email δεν περιλαμβάνει πρόταση αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία, ούτε εισηγείται το κλείσιμο αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη. Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί αν εξετάζεται μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Reuters, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Ουίλσον, ανέφερε ότι «παρά όσα έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, εκείνοι δεν στάθηκαν στο πλευρό τους», προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Άμυνας θα διασφαλίσει πως ο πρόεδρος διαθέτει «αξιόπιστες επιλογές» ώστε οι σύμμαχοι να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω σχολιασμός για τις εσωτερικές διεργασίες.
Σάντσεθ: «Δεν λειτουργούμε με βάση email, αλλά μόνο βάσει επίσημων εγγράφων
Δεν αναφέρεται πρόταση αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία
Το μήνυμα που στέλνουν οι ΗΠΑ στους συμμάχους τους
Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος με το Ιράν έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του ΝΑΤΟ και ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην βοηθήσουν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση, επισημαίνουν αναλυτές και διπλωμάτες.
Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες εκτιμούν ότι η συμμετοχή στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ θα ισοδυναμούσε με συμμετοχή τους στον πόλεμο, αλλά σημειώνουν ότι θα ήταν πρόθυμές να βοηθήσουν να παραμείνει ανοιχτό το Ορμούζ μόλις υπάρξει εκεχειρία ή τερματιστεί η σύγκρουση.
Ωστόσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν τονίσει ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι μονόδρομος.
Έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για την Ισπανία, όπου η κυβέρνηση του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων ή του εναέριου χώρου της χώρας για επίθεση στο Ιράν. Οι ΗΠΑ διαθέτουν δύο σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία: τον ναυτικό σταθμό Ρότα και την αεροπορική βάση Μορόν.
Οι επιλογές που περιγράφονται στο email έχουν στόχο οι ΗΠΑ να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ώστε «να περιοριστεί στους Ευρωπαίους η αίσθηση ότι έχουν προνόμια», δήλωσε ο αξιωματούχος, συνοψίζοντας το email.
Η επιλογή της αναστολής της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά μεγάλο συμβολικό αντίκτυπο, τονίζεται στο email. Ο αξιωματούχος δεν αποκάλυψε με ποιο τρόπο οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να αποκλείσουν την Ισπανία από το ΝΑΤΟ.
Στο υπόμνημα περιλαμβάνεται επίσης η επιλογή οι ΗΠΑ να αναθεωρήσουν τη διπλωματική τους υποστήριξη σε μακροχρόνιες ευρωπαϊκές «αυτοκρατορικές κτήσεις», όπως τα Νησιά Φώκλαντ κοντά στην Αργεντινή.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Πεντάγωνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «αποκάλυψε πολλά», σημειώνοντας ότι οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς του Ιράν δεν μπορούν να χτυπήσουν τις ΗΠΑ, αλλά μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη.
Εξάλλου πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον έρχεται αντιμέτωπη με «ερωτήσεις, ή εμπόδια, ή δισταγμούς (...) Δεν έχεις και καμία σπουδαία συμμαχία, αν έχεις χώρες που δεν είναι πρόθυμες να σταθούν στο πλευρό σου όταν τις χρειάζεσαι», εκτίμησε.
