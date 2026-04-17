Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Με ρώτησαν αν θέλουμε βοήθεια, τους είπα να μείνουν μακριά, ήταν άχρηστοι όταν τους θέλαμε
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ NATO Στενά του Ορμούζ Ιράν Νάρκες

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως το Ιράν- με τη βοήθεια των ΗΠΑ - αποναρκοθέτησε τα Στενά και ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για τη συμβολή τους

30 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως απέρριψε προσφορά βοήθειας από τους Συμμάχους, πρόσθεσε πως - με τη βοήθεια των ΗΠΑ - το Ιράν αποναρκοθέτησε τα Στενά και ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για τη συμβολή τους.

«Τώρα που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει τελειώσει, έλαβα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που ρωτούσε αν χρειαζόμαστε βοήθεια», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι απέρριψε την προσφορά της Συμμαχίας, δηλώνοντας ότι δεν απαιτείται εμπλοκή της, εκτός εάν επιθυμεί να μεταφέρει πετρέλαιο.

«Τους είπα να μείνουν μακριά, εκτός αν θέλουν απλώς να φορτώσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο. Ήταν άχρηστοι όταν χρειάστηκε – ένας χάρτινος τίγρης», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε πως «το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει απομακρύνει ή βρίσκεται στη διαδικασία απομάκρυνσης όλων των ναρκών», ενώ ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για τη συμβολή τους στις εξελίξεις στην περιοχή.

«Ευχαριστώ τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για το μεγάλο θάρρος και τη βοήθειά τους», σημείωσε.
30 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

