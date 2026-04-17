Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Με ρώτησαν αν θέλουμε βοήθεια, τους είπα να μείνουν μακριά, ήταν άχρηστοι όταν τους θέλαμε
Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Με ρώτησαν αν θέλουμε βοήθεια, τους είπα να μείνουν μακριά, ήταν άχρηστοι όταν τους θέλαμε
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως το Ιράν- με τη βοήθεια των ΗΠΑ - αποναρκοθέτησε τα Στενά και ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για τη συμβολή τους
Νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως απέρριψε προσφορά βοήθειας από τους Συμμάχους, πρόσθεσε πως - με τη βοήθεια των ΗΠΑ - το Ιράν αποναρκοθέτησε τα Στενά και ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για τη συμβολή τους.
«Τώρα που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει τελειώσει, έλαβα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που ρωτούσε αν χρειαζόμαστε βοήθεια», ανέφερε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι απέρριψε την προσφορά της Συμμαχίας, δηλώνοντας ότι δεν απαιτείται εμπλοκή της, εκτός εάν επιθυμεί να μεταφέρει πετρέλαιο.
«Τους είπα να μείνουν μακριά, εκτός αν θέλουν απλώς να φορτώσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο. Ήταν άχρηστοι όταν χρειάστηκε – ένας χάρτινος τίγρης», έγραψε χαρακτηριστικά.
Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε πως «το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει απομακρύνει ή βρίσκεται στη διαδικασία απομάκρυνσης όλων των ναρκών», ενώ ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για τη συμβολή τους στις εξελίξεις στην περιοχή.
«Ευχαριστώ τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για το μεγάλο θάρρος και τη βοήθειά τους», σημείωσε.
«Τώρα που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει τελειώσει, έλαβα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που ρωτούσε αν χρειαζόμαστε βοήθεια», ανέφερε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι απέρριψε την προσφορά της Συμμαχίας, δηλώνοντας ότι δεν απαιτείται εμπλοκή της, εκτός εάν επιθυμεί να μεταφέρει πετρέλαιο.
«Τους είπα να μείνουν μακριά, εκτός αν θέλουν απλώς να φορτώσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο. Ήταν άχρηστοι όταν χρειάστηκε – ένας χάρτινος τίγρης», έγραψε χαρακτηριστικά.
Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε πως «το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει απομακρύνει ή βρίσκεται στη διαδικασία απομάκρυνσης όλων των ναρκών», ενώ ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για τη συμβολή τους στις εξελίξεις στην περιοχή.
«Ευχαριστώ τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για το μεγάλο θάρρος και τη βοήθειά τους», σημείωσε.
