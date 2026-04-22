Ουκρανική τεχνολογία κατά των ιρανικών drones αξιοποιούν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: Στη Σαουδική Αραβία το σύστημα Sky Map
Μπορεί πριν μερικές εβδομάδες ο Τραμπ να απέρριπτε την ουκρανική βοήθεια, ωστόσο τα δεδομένα δείχνουν πως οι Αμερικάνοι την έχουν ήδη ενσωματώσει σε βάσεις τους για να αντιμετωπίσουν τις απειλές από drones
Ο αμερικανικός στρατός εισήγαγε τις τελευταίες εβδομάδες ουκρανική τεχνολογία κατά drones σε σημαντική αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία, σε μια προσπάθεια να περιορίσει επιθέσεις που έχουν καταστρέψει αεροσκάφη και εγκαταστάσεις, ενώ έχουν προκαλέσει και ανθρώπινες απώλειες.
Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης και τις οποίες επικαλείται το Reuters, στην αεροπορική βάση Prince Sultan εγκαταστάθηκε το ουκρανικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου Sky Map, μια εξέλιξη που δεν είχε δημοσιοποιηθεί έως τώρα. Η συγκεκριμένη κίνηση αναδεικνύει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ουκρανία στον τομέα των drones και της αντιμετώπισής τους, αξιοποιώντας την εμπειρία από τον πολυετή πόλεμο με τη Ρωσία.
Ουκρανοί αξιωματούχοι έφτασαν πρόσφατα στη βάση για να εκπαιδεύσουν Αμερικανούς στρατιωτικούς στη χρήση του συστήματος, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από τον ουκρανικό στρατό για τον εντοπισμό απειλών, όπως τα ιρανικής κατασκευής drones Shahed, και για την ενεργοποίηση αντεπιθέσεων με drones - αναχαιτιστές.
Η ανάπτυξη της ουκρανικής τεχνολογίας στη συγκεκριμένη βάση, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 640 χιλιομέτρων από το Ιράν και έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις με drones και πυραύλους, αναδεικνύει – σύμφωνα με αναλυτές – τα κενά στην αμερικανική αεράμυνα. «Υπάρχουν εδώ και καιρό ελλείψεις στην κάλυψη της αμερικανικής αντιαεροπορικής άμυνας παγκοσμίως», σημείωσε ο αναλυτής Τίμοθι Γουόλτον, προσθέτοντας ότι το ζήτημα είναι γνωστό αλλά δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς.
Το σύστημα Sky Map αποτελεί βασική πλατφόρμα διοίκησης και ελέγχου του ουκρανικού στρατού, συγκεντρώνοντας δεδομένα από ραντάρ και αισθητήρες για τον εντοπισμό εισερχόμενων απειλών. Αναπτύχθηκε από την εταιρεία Sky Fortress, η οποία δημιουργήθηκε το 2022 από Ουκρανούς μηχανικούς με διασυνδέσεις στον στρατό και έχει εγκαταστήσει χιλιάδες αισθητήρες για την ανίχνευση επιθέσεων.
Παράλληλα, στη βάση Prince Sultan έχουν αναπτυχθεί και άλλες τεχνολογίες κατά drones, όπως οι αναχαιτιστές Merops, ενώ σε χρήση βρίσκονται και τα αμερικανικά συστήματα FAAD για την παρακολούθηση απειλών, καθώς και τα drones Coyote για την αναχαίτιση επιθέσεων μικρής εμβέλειας.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν καταγραφεί και προβλήματα κατά τις δοκιμές των νέων συστημάτων. Σε πρόσφατη δοκιμή, ένα drone-αναχαιτιστής έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη εντός της βάσης.
Η αεροπορική βάση Prince Sultan έχει δεχθεί επανειλημμένα ιρανικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, με σημαντικές ζημιές σε στρατιωτικό εξοπλισμό και υποδομές, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων έναντι των ολοένα και πιο διαδεδομένων απειλών από drones.
🚨🇮🇷🇺🇸Iran blasts US $700 million spy plane at Saudi air base— Sputnik India (@Sputnik_India) March 29, 2026
Iranian strike slammed Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia, with images appearing to show a US E-3 AWACS hit.
The E-3 AWACS is a flying radar and airborne command hub tracking threats and directing US air ops. pic.twitter.com/CEZRvAz0qc
Πριν ένα μήνα ο Τραμπ απέρριπτε την ουκρανική βοήθειαΗ εξέλιξη έρχεται περίπου έναν μήνα μετά τη δημόσια απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ, πρότασης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για παροχή βοήθειας στην αντιμετώπιση επιθέσεων με ιρανικά drones. «Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους στην άμυνα κατά drones», είχε δηλώσει ο Τραμπ.
