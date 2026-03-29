Το Ιράν κατέστρεψε αμερικανικό Awacs 300 εκατ. δολαρίων στη Σαουδική Αραβία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ιράν Σαουδική Αραβία

Η επίθεση έγινε στην αεροπορική βάση Prince Sultan - Το E-3 Sentry αποτελεί το «μάτι» στον ουρανό και χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό απειλών σε μεγάλες αποστάσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν την πρώτη επιβεβαιωμένη πολεμική απώλεια ενός αεροσκάφους έγκαιρης προειδοποίησης τύπου E-3 Sentry, μετά από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από άτομο με γνώση των επιχειρήσεων, η επίθεση σημειώθηκε στην αεροπορική βάση Prince Sultan τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας ζημιές σε αρκετά στρατιωτικά αεροσκάφη και καταστρέφοντας ολοσχερώς το συγκεκριμένο AWACS, αξίας περίπου 300 εκατ. δολαρίων.

Σε βίντεο αποτυπώνεται το πίσω τμήμα του αεροσκάφους να έχει αποκοπεί, καθιστώντας το μη επιχειρησιακό.

Το E-3 Sentry, γνωστό και ως AWACS, αποτελεί το «μάτι» στον ουρανό, καθώς διαθέτει περιστρεφόμενο ραντάρ πάνω από την άτρακτο και χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό απειλών σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά και για τον συντονισμό μαχητικών αεροσκαφών. Η απώλειά του, αν και μπορεί να αναπληρωθεί από τον στόλο των άνω των 60 μονάδων που διαθέτουν οι ΗΠΑ, θεωρείται επιχειρησιακά και οικονομικά σημαντική.

Όπως σημείωσε στο Bloomberg ο Πίτερ Λέιτον, πρώην αξιωματικός της Βασιλικής Αεροπορίας της Αυστραλίας, «είναι μεγάλο πλήγμα», υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και μεγάλα και κρίσιμα αεροσκάφη παραμένουν ευάλωτα όταν βρίσκονται στο έδαφος, παρά τα μέτρα προστασίας./
