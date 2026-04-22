Βαλλιστικούς πυραύλους σε πλατείες της Τεχεράνης έβγαλαν οι Ιρανοί μετά τη νέα παράταση εκεχειρίας του Τραμπ, δείτε βίντεο
Σε ύψιστη ετοιμότητα οι Φρουροί της Επανάστασης, την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις αν αρθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός
Πρόκειται για πύραυλο με εμβέλεια περίπου 2.000 χιλιομέτρων και δυνατότητα μεταφοράς βαριάς κεφαλής, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί σε πραγματικά πλήγματα κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με ιρανικές πηγές. Η συγκεκριμένη κίνηση ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα αποτροπής, χωρίς περιθώρια παρερμηνείας.
Iranians took to the streets of Tehran as the military paraded its arsenal of ballistic missiles as US President Donald Trump said he would indefinitely extend the current ceasefire pic.twitter.com/V1lsWkLG7i— Reuters (@Reuters) April 22, 2026
The IRGC displayed a Khorramshahr ballistic missile during a nighttime military parade in Tehran. Printed on it was an image labeling Qatar's RasGas facility as a target. pic.twitter.com/397I6d5ztp— Open Source Intel (@Osint613) April 21, 2026
Μάλιστα, σε έναν από τους πυραύλους που κυκλοφορούσαν στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας, απεικονιζόταν στόχος που παρέπεμπε στις εγκαταστάσεις RasGas στο Κατάρ, εντείνοντας τα μηνύματα ισχύος προς την ευρύτερη περιοχή.
🇮🇷🚀🇺🇸🇮🇱 A Guarda Revolucionária exibiu hoje um míssil hipersônico Khorramshahr 4 na Praça da Revolução, em Teerã.— Sou Palestina🇵🇸🇪🇭 (@soupalestina) April 21, 2026
A população aplaudiu e entoou cânticos revolucionários e de resistência. pic.twitter.com/Z5okGqs4r9
Σε ύψιστη ετοιμότητα οι Φρουροί της Επανάστασης
Σε επίσημη ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υπογράμμισαν ότι παραμένουν σε «ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα» προκειμένου να απαντήσουν σε οποιαδήποτε «απειλή ή ανανεωμένη επιθετικότητα». Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, δεσμεύονται να «επιφέρουν συντριπτικά πλήγματα πέρα από τη φαντασία του εχθρού στα εναπομείναντα περιουσιακά του στοιχεία στην περιοχή». Παράλληλα, τονίζεται ότι το σώμα «διατηρεί πλήρη ετοιμότητα και αποφασιστικότητα να συνεχίσει τη μάχη, προετοιμασμένο για άμεση, αποφασιστική και βέβαιη απάντηση σε κάθε απειλή».
🚨As the hours near the end of the ceasefire agreement with the United States, Iran displayed a Khorramshahr ballistic missile in the streets of Tehran. pic.twitter.com/zyv8VKPntJ— The Saviour (@TheSaviour) April 21, 2026
Έτοιμη η Τεχεράνη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις αν αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ
Σε διπλωματικό επίπεδο, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ-Σαΐντ Ιραβανί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επιστρέψει σε διαπραγματεύσεις μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Μιλώντας στο ιρανικό μέσο Shargh, ανέφερε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σταματήσουν την παραβίαση της εκεχειρίας πριν από οποιονδήποτε νέο γύρο συνομιλιών». Πρόσθεσε ότι «μόλις αρθεί ο αποκλεισμός, ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στο Ισλαμαμπάντ», επισημαίνοντας ότι «το Ιράν είναι προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο».
Ο ίδιος τόνισε ότι «δεν έχουμε υπάρξει οι πρωτεργάτες στρατιωτικής επιθετικότητας. Αν επιδιώκουν πολιτική λύση, είμαστε έτοιμοι. Αν επιδιώκουν πόλεμο, το Ιράν είναι έτοιμο και γι’ αυτό».
Δεν υπάρχει πρόβλημα στην τροφοδοσία της χώρας
Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιχειρεί να υποβαθμίσει τις επιπτώσεις του ναυτικού αποκλεισμού που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις 13 Απριλίου, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας που ανέστειλε τις εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών. Ο υπουργός Γεωργίας, Γκολαμρεζά Νουρί, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός δεν έχει επηρεάσει σημαντικά την τροφοδοσία της χώρας με βασικά αγαθά και τρόφιμα.
«Παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην προμήθεια βασικών αγαθών και τροφίμων, καθώς, λόγω του μεγέθους της χώρας, είναι δυνατές οι εισαγωγές από διαφορετικά σύνορα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου το 85% των αγροτικών προϊόντων και των βασικών αγαθών παράγεται εντός της χώρας, γεγονός που, όπως υποστήριξε, διασφαλίζει την επισιτιστική επάρκεια.
