Βαλλιστικούς πυραύλους σε πλατείες της Τεχεράνης έβγαλαν οι Ιρανοί μετά τη νέα παράταση εκεχειρίας του Τραμπ, δείτε βίντεο
Ιράν Τεχεράνη Βαλλιστικοί Πύραυλοι

Βαλλιστικούς πυραύλους σε πλατείες της Τεχεράνης έβγαλαν οι Ιρανοί μετά τη νέα παράταση εκεχειρίας του Τραμπ, δείτε βίντεο

Σε ύψιστη ετοιμότητα οι Φρουροί της Επανάστασης, την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις αν αρθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός

Βαλλιστικούς πυραύλους σε πλατείες της Τεχεράνης έβγαλαν οι Ιρανοί μετά τη νέα παράταση εκεχειρίας του Τραμπ, δείτε βίντεο
Το Ιράν προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συμβολική επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, παρουσιάζοντας τον βαλλιστικό πύραυλο Khorramshahr-4 στο κέντρο της πλατείας Επανάστασης στην Τεχεράνη, σε κοινή θέα και στη διάρκεια συγκέντρωσης, λίγη ώρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ περί παράτασης της εκεχειρίας.

Πρόκειται για πύραυλο με εμβέλεια περίπου 2.000 χιλιομέτρων και δυνατότητα μεταφοράς βαριάς κεφαλής, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί σε πραγματικά πλήγματα κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με ιρανικές πηγές. Η συγκεκριμένη κίνηση ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα αποτροπής, χωρίς περιθώρια παρερμηνείας.






Μάλιστα, σε έναν από τους πυραύλους που κυκλοφορούσαν στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας, απεικονιζόταν στόχος που παρέπεμπε στις εγκαταστάσεις RasGas στο Κατάρ, εντείνοντας τα μηνύματα ισχύος προς την ευρύτερη περιοχή.



Σε ύψιστη ετοιμότητα οι Φρουροί της Επανάστασης

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υπογράμμισαν ότι παραμένουν σε «ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα» προκειμένου να απαντήσουν σε οποιαδήποτε «απειλή ή ανανεωμένη επιθετικότητα». Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, δεσμεύονται να «επιφέρουν συντριπτικά πλήγματα πέρα από τη φαντασία του εχθρού στα εναπομείναντα περιουσιακά του στοιχεία στην περιοχή». Παράλληλα, τονίζεται ότι το σώμα «διατηρεί πλήρη ετοιμότητα και αποφασιστικότητα να συνεχίσει τη μάχη, προετοιμασμένο για άμεση, αποφασιστική και βέβαιη απάντηση σε κάθε απειλή».



Έτοιμη η Τεχεράνη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις αν αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Σε διπλωματικό επίπεδο, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ-Σαΐντ Ιραβανί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επιστρέψει σε διαπραγματεύσεις μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Μιλώντας στο ιρανικό μέσο Shargh, ανέφερε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σταματήσουν την παραβίαση της εκεχειρίας πριν από οποιονδήποτε νέο γύρο συνομιλιών». Πρόσθεσε ότι «μόλις αρθεί ο αποκλεισμός, ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στο Ισλαμαμπάντ», επισημαίνοντας ότι «το Ιράν είναι προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο».

Ο ίδιος τόνισε ότι «δεν έχουμε υπάρξει οι πρωτεργάτες στρατιωτικής επιθετικότητας. Αν επιδιώκουν πολιτική λύση, είμαστε έτοιμοι. Αν επιδιώκουν πόλεμο, το Ιράν είναι έτοιμο και γι’ αυτό».

Δεν υπάρχει πρόβλημα στην τροφοδοσία της χώρας

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιχειρεί να υποβαθμίσει τις επιπτώσεις του ναυτικού αποκλεισμού που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις 13 Απριλίου, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας που ανέστειλε τις εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών. Ο υπουργός Γεωργίας, Γκολαμρεζά Νουρί, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός δεν έχει επηρεάσει σημαντικά την τροφοδοσία της χώρας με βασικά αγαθά και τρόφιμα.

«Παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην προμήθεια βασικών αγαθών και τροφίμων, καθώς, λόγω του μεγέθους της χώρας, είναι δυνατές οι εισαγωγές από διαφορετικά σύνορα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου το 85% των αγροτικών προϊόντων και των βασικών αγαθών παράγεται εντός της χώρας, γεγονός που, όπως υποστήριξε, διασφαλίζει την επισιτιστική επάρκεια.
26 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

