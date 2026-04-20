Παραμένουν σημαντικές οι διαφορές ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, εκτός διαπραγμάτευσης οι πύραυλοι, λέει η Τεχεράνη
Πηγή από την Τεχεράνη τονίζει στο Reuters ότι οι αμυντικές δυνατότητες δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, ενώ το Ισραήλ εκτιμά ότι η ιρανική παραγωγή πυραύλων έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα
Οι διαφωνίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εμπόδιο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που οι δύο πλευρές προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο διαρκούς ειρήνης πριν από τη λήξη της εκεχειρίας. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι «αμυντικές δυνατότητες» της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του πυραυλικού της προγράμματος, δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Ουάσιγκτον.
Η ίδια πηγή υποστήριξε επίσης ότι η συνέχιση του αποκλεισμού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη τεταμένο διπλωματικό κλίμα.
Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το σημαντικότερο πλήγμα που δέχθηκε το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου αφορά τη βιομηχανία παραγωγής οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, επλήγησαν όλα τα βασικά εργοστάσια που χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη όπλων τα οποία θεωρούνται απειλή για το Ισραήλ.
Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στην ιρανική βιομηχανία παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να μην είναι επί του παρόντος σε θέση να κατασκευάσει νέους πυραύλους.
Ωστόσο, σε ενημέρωση δημοσιογράφων την Παρασκευή, ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι το Ιράν θα κινηθεί γρήγορα για την αποκατάσταση μέρους των παραγωγικών του δυνατοτήτων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, εάν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν εξαπολύσει τον πόλεμο κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει απόθεμα περίπου 8.000 βαλλιστικών πυραύλων μέσα σε διάστημα 1,5 έτους. Ένας τέτοιος αριθμός πυραύλων θα μπορούσε να θέσει υπό σοβαρή πίεση την ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα και να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στο Ισραήλ.
Οι ίδιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μέσα στα επόμενα χρόνια το Ιράν είναι πιθανό να συγκεντρώσει εκ νέου αρκετές χιλιάδες πυραύλους, ωστόσο η εξέλιξη αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ενδεχόμενοι περιορισμοί στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν στο πλαίσιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ, η πιθανότητα προμήθειας πρώτων υλών και εξοπλισμού από συμμάχους όπως η Κίνα, καθώς και το ύψος των οικονομικών πόρων που θα επενδύσει η Τεχεράνη για την αποκατάσταση της βιομηχανίας παραγωγής πυραύλων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα