«Το Ισραήλ απαγορεύεται να βομβαρδίσει ξανά τον Λίβανο, αρκετά!» λέει ο Τραμπ και διαψεύδει τα περί πιθανής συμφωνίας $20 δισ. για το ουράνιο του Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Λίβανος Πυρηνικό πρόγραμμα Εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απορρίπτει δημοσίευμα για ανταλλαγή εμπλουτισμένου ουρανίου με αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και αποσυνδέει τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης από την εκεχειρία στον Λίβανο

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα που υποστήριζε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει συμφωνία με το Ιράν για ανταλλαγή αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου με αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους 20 δισ. δολαρίων, τονίζοντας ότι δεν προβλέπεται καμία οικονομική συναλλαγή. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως έχει απαγορευτεί στο Ισραήλ να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εμφανίστηκε να απορρίπτει πληροφορίες που μετέδωσε το Axios, σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν συμφωνία με την Τεχεράνη, βάσει της οποίας το Ιράν θα παρέδιδε τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 20 δισ. δολαρίων.

«Οι ΗΠΑ θα λάβουν όλη την “πυρηνική σκόνη” που δημιουργήθηκε από τα μεγάλα βομβαρδιστικά B-2 μας. Δεν θα δοθούν χρήματα με κανέναν τρόπο, σε καμία μορφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε επίσης να αποσυνδέσει τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν από την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Η συμφωνία αυτή δεν συνδέεται με τον Λίβανο. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τον Λίβανο και θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα της Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο. Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να σταματήσει τις επιθέσεις στη χώρα, επισημαίνοντας ότι «απαγορεύεται» να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς. «Αρκετά, ως εδώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

