Reuters: Ιράν και ΗΠΑ έχουν σημειώσει «ορισμένη πρόοδο» για την εκεχειρία, αλλά παραμένουν διαφωνίες για τα πυρηνικά
Αξιωματούχος της Τεχεράνης ανέφερε ότι υπάρχουν ελπίδες για παράταση της εκεχειρίας και νέο γύρο συνομιλιών, επισημαίνοντας τη συμβολή του αρχηγού του πακιστανικού στρατού

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει «ορισμένη πρόοδο» στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό εβδομάδων συγκρούσεων, ωστόσο σημαντικές διαφωνίες παραμένουν, κυρίως σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, που επικαλείται το Reuters.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως, περισσότερο από τα μισά της διάρκειας μιας εκεχειρίας δύο εβδομάδων έχουν ήδη παρέλθει, χωρίς να έχουν γεφυρωθεί βασικές διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν.

Όπως δήλωσε, η επίσκεψη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, στην Τεχεράνη συνέβαλε στη μείωση των διαφορών σε ορισμένους τομείς, ενισχύοντας τις προσδοκίες για παράταση της εκεχειρίας και επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.



«Το ταξίδι του αρχηγού του πακιστανικού στρατού στην Τεχεράνη ήταν αποτελεσματικό στη μείωση των διαφορών σε ορισμένα ζητήματα, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν θεμελιώδεις διαφωνίες στον πυρηνικό τομέα… Έχουν δημιουργηθεί περισσότερες ελπίδες για παράταση της εκεχειρίας και διεξαγωγή δεύτερου γύρου συνομιλιών», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Όπως πρόσθεσε, η τύχη του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, καθώς και η διάρκεια των περιορισμών στο πυρηνικό του πρόγραμμα, παραμένουν από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα, για τα οποία δεν έχει ακόμη βρεθεί λύση.

