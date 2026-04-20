Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ νικητής των εκλογών στη Βουλγαρία: Από στρατιωτικός, πρόεδρος της χώρας και τώρα πρωθυπουργός
Είναι πολύ κοντά στην αυτοδυναμία - Αυτή η εκλογική αναμέτρηση ήταν η όγδοη μέσα σε διάστημα πέντε ετών - Ο Ράντεφ έχει διατελέσει πρόεδρος της Βουλγαρίας
Ο Ρούμεν Ράντεφ φαίνεται να οδεύει προς καθαρή επικράτηση στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Βουλγαρία, με το νεοσύστατο πολιτικό του σχήμα «Προοδευτική Βουλγαρία» να συγκεντρώνει ποσοστό που εκτιμάται μεταξύ 44% και 46%, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.
Η επίδοση αυτή τον φέρνει ένα βήμα πριν από την αυτοδυναμία, ωστόσο η τελική κατανομή των εδρών θα εξαρτηθεί από το πόσα μικρότερα κόμματα θα κατορθώσουν να υπερβούν το εκλογικό όριο του 4% και να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
Η νίκη του Ρούμεν Ράντεφ ανέτρεψε ουσιαστικά τα προγνωστικά, τα οποία έκαναν λόγο για επικράτηση, αλλά όχι με τόσο ισχυρό ποσοστό που θα του επέτρεπε τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης. Με βάση τις εκτιμήσεις, το πολιτικό του σχήμα εξασφαλίζει περισσότερες από 130 έδρες στο 240μελές κοινοβούλιο της χώρας, πλησιάζοντας το όριο της κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας.
Στη δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα, με σχεδόν ισοδύναμο ποσοστό που κινείται γύρω στο 12,5%, βρίσκονται το μέχρι πρότινος κυβερνών κεντροδεξιό κόμμα GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ και ο κεντρώος συνασπισμός «Συνεχίζουμε τις Αλλαγές – Δημοκρατική Βουλγαρία». Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το «Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών», που συνδέεται με τον αμφιλεγόμενο μεγαλοεπιχειρηματία Ντελιάν Πεέφσκι.
Η συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση αποτελεί την όγδοη μέσα σε διάστημα μόλις πέντε ετών, γεγονός που καταδεικνύει το βάθος της πολιτικής ρευστότητας στη χώρα. Τα επαναλαμβανόμενα αδιέξοδα στον σχηματισμό κυβερνήσεων έχουν ενισχύσει το κλίμα κόπωσης στην κοινωνία, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για νέα πολιτικά σχήματα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ράντεφ επιδίωξε να εκφράσει την ανάγκη για σταθερότητα και θεσμική ανανέωση, δίνοντας έμφαση στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στον περιορισμό της επιρροής οικονομικών συμφερόντων που, σύμφωνα με τον ίδιο, διαμορφώνουν δυσανάλογα την πολιτική ζωή. Το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της χώρας, καθώς ενδέχεται να θέσει τέλος σε μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας.
Στο εσωτερικό πεδίο έχει επιχειρήσει να καλλιεργήσει προφίλ πολιτικού που προωθεί μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη και ενισχύει τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση.
Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, δηλώνει ότι στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Βουλγαρίας, ωστόσο έχει εκφράσει επιφυλάξεις για ορισμένες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και το καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
Παράλληλα, υποστηρίζει μια πιο πραγματιστική προσέγγιση στις σχέσεις με τη Μόσχα, επισημαίνοντας ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, μια θέση που οι πολιτικοί του αντίπαλοι χαρακτηρίζουν φιλορωσική.
Ποιος είναι ο Ρούμεν ΡάντεφΟ 62χρονος πολιτικός προέρχεται από τον χώρο των ενόπλων δυνάμεων, έχοντας διατελέσει διοικητής της πολεμικής αεροπορίας της Βουλγαρίας και πιλότος μαχητικών MiG-29. Εξελέγη πρόεδρος της χώρας το 2016 και επανεξελέγη το 2021, αποκτώντας σημαντική πολιτική επιρροή σε μια περίοδο έντονων θεσμικών αντιπαραθέσεων.
Στο οικονομικό πεδίο εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς την υιοθέτηση του ευρώ, εκτιμώντας ότι μια βιαστική ένταξη στην ευρωζώνη θα μπορούσε να εντείνει πληθωριστικές πιέσεις και να επηρεάσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών.
Η τελική διαμόρφωση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας αναμένεται να κρίνει τον βαθμό ευχέρειας με τον οποίο θα μπορέσει να εφαρμόσει το πολιτικό του πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, το εκλογικό αποτέλεσμα ενδέχεται να σηματοδοτήσει μια νέα περίοδο για το πολιτικό σύστημα της Βουλγαρίας, έπειτα από χρόνια διαδοχικών εκλογικών διαδικασιών και ασταθών κυβερνητικών σχημάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα