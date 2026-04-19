Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές στην Βουλγαρία
Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές στην Βουλγαρία
Ο 62χρονος υπόσχεται να φέρει πολιτική σταθερότητα και να εξαλείψει την εκτεταμένη διαφθορά στη χώρα
Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ οδεύει προς σαρωτική νίκη στις εκλογές της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τα exit polls, αφού υποσχέθηκε να βάλει τέλος στον φαύλο κύκλο των αδύναμων και βραχύβιων κυβερνήσεων. Ωστόσο, θα χρειαστεί συνεργάτες συνασπισμού για να εξασφαλίσει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.
Η Προοδευτική Βουλγαρία, το κόμμα του φιλορώσου πρώην προέδρου της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, προηγείται στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στην Βουλγαρία συγκεντρώνοντας το 37,5% των ψήφων, ενώ δεύτερο με 16,2% ακολουθεί το κόμμα GERB του οποίου ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, σύμφωνα με τα exit poll της εταιρείας Alpha Research που έχει την έδρα της στην Σόφια.
Ο 62χρονος Ράντεφ – ένας ευρωσκεπτικιστής, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, που έχει ταχθεί κατά της παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία – παραιτήθηκε από τον προεδρικό θώκο τον Ιανουάριο προκειμένου να διεκδικήσει την πρωθυπουργία, λίγους μήνες μετά τις ογκώδεις διαδηλώσεις που οδήγησαν στην κατάρρευση της προηγούμενης κυβέρνησης τον Δεκέμβριο.
Παρά την ισχυρή του επίδοση, ο Ράντεφ δύσκολα θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία στη Βουλή. Αναμένεται να υπολείπεται κατά περίπου 10 έως 12 έδρες, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον σχηματισμό συνασπισμού. Ωστόσο, το κόμμα του, η Προοδευτική Βουλγαρία, έχει ήδη αποκλείσει τη σύναψη συμμαχιών τόσο με το GERB όσο και με το Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών (DPS), των οποίων οι ηγέτες, ο Μπορίσοφ και ο Ντέλιαν Πέεφσκι, έχουν συχνά δεχθεί την κριτική του Ράντεφ ως «ολιγάρχες».
Οι σχέσεις του Ράντεφ έχουν επίσης επιδεινωθεί με την τρίτη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, την παράταξη «Συνεχίζουμε την Αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία», παρά την προηγούμενη συνεργασία τους. Αυτό αφήνει περιορισμένα περιθώρια για πιθανούς εταίρους στον συνασπισμό, με κυριότερους το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα και το εθνικιστικό κόμμα Αναγέννηση, το οποίο είναι γνωστό για τις έντονα αντιευρωπαϊκές και φιλορωσικές του θέσεις.
Η πολιτική στάση του Ράντεφ απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της προεδρικής του θητείας αντιτάχθηκε επανειλημμένα στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και άσκησε κριτική στις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συχνά υποστήριζε ότι η στήριξη προς την Ουκρανία εγκυμονεί τον κίνδυνο να παρασυρθεί η Βουλγαρία στη σύγκρουση. Ο Ράντεφ έχει επίσης ζητήσει διάλογο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που έχει συμβάλει στη φήμη του ως προσκείμενου στη Ρωσία.
Η προεκλογική του εκστρατεία ήταν γεμάτη αντιπαραθέσεις. Σε πρόσφατη συγκέντρωση, κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν τον Ράντεφ επειδή βίντεο που προβλήθηκε στη σκηνή περιελάμβανε πλάνα από συνάντησή του με τον Πούτιν. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ράντεφ είχε επαναβεβαιώσει την ήδη αμφιλεγόμενη δήλωσή του ότι «η Κριμαία είναι ρωσική», χαρακτηρίζοντάς την «ρεαλιστική θέση» μια τοποθέτηση που είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις όταν την είχε εκφέρει για πρώτη φορά πριν από πέντε χρόνια.
Η Προοδευτική Βουλγαρία, το κόμμα του φιλορώσου πρώην προέδρου της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, προηγείται στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στην Βουλγαρία συγκεντρώνοντας το 37,5% των ψήφων, ενώ δεύτερο με 16,2% ακολουθεί το κόμμα GERB του οποίου ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ, σύμφωνα με τα exit poll της εταιρείας Alpha Research που έχει την έδρα της στην Σόφια.
Ο 62χρονος Ράντεφ – ένας ευρωσκεπτικιστής, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, που έχει ταχθεί κατά της παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία – παραιτήθηκε από τον προεδρικό θώκο τον Ιανουάριο προκειμένου να διεκδικήσει την πρωθυπουργία, λίγους μήνες μετά τις ογκώδεις διαδηλώσεις που οδήγησαν στην κατάρρευση της προηγούμενης κυβέρνησης τον Δεκέμβριο.
Παρά την ισχυρή του επίδοση, ο Ράντεφ δύσκολα θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία στη Βουλή. Αναμένεται να υπολείπεται κατά περίπου 10 έως 12 έδρες, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον σχηματισμό συνασπισμού. Ωστόσο, το κόμμα του, η Προοδευτική Βουλγαρία, έχει ήδη αποκλείσει τη σύναψη συμμαχιών τόσο με το GERB όσο και με το Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών (DPS), των οποίων οι ηγέτες, ο Μπορίσοφ και ο Ντέλιαν Πέεφσκι, έχουν συχνά δεχθεί την κριτική του Ράντεφ ως «ολιγάρχες».
Οι σχέσεις του Ράντεφ έχουν επίσης επιδεινωθεί με την τρίτη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, την παράταξη «Συνεχίζουμε την Αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία», παρά την προηγούμενη συνεργασία τους. Αυτό αφήνει περιορισμένα περιθώρια για πιθανούς εταίρους στον συνασπισμό, με κυριότερους το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα και το εθνικιστικό κόμμα Αναγέννηση, το οποίο είναι γνωστό για τις έντονα αντιευρωπαϊκές και φιλορωσικές του θέσεις.
Η πολιτική στάση του Ράντεφ απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της προεδρικής του θητείας αντιτάχθηκε επανειλημμένα στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και άσκησε κριτική στις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συχνά υποστήριζε ότι η στήριξη προς την Ουκρανία εγκυμονεί τον κίνδυνο να παρασυρθεί η Βουλγαρία στη σύγκρουση. Ο Ράντεφ έχει επίσης ζητήσει διάλογο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που έχει συμβάλει στη φήμη του ως προσκείμενου στη Ρωσία.
Η προεκλογική του εκστρατεία ήταν γεμάτη αντιπαραθέσεις. Σε πρόσφατη συγκέντρωση, κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν τον Ράντεφ επειδή βίντεο που προβλήθηκε στη σκηνή περιελάμβανε πλάνα από συνάντησή του με τον Πούτιν. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ράντεφ είχε επαναβεβαιώσει την ήδη αμφιλεγόμενη δήλωσή του ότι «η Κριμαία είναι ρωσική», χαρακτηρίζοντάς την «ρεαλιστική θέση» μια τοποθέτηση που είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις όταν την είχε εκφέρει για πρώτη φορά πριν από πέντε χρόνια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα