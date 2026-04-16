Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.
Μυστήριο με τον θάνατο Αμερικανίδας influencer στη Ζανζιβάρη: Ο καβγάς με τον αρραβωνιαστικό της και το μοναδικό τηλεφώνημα στην οικογένειά της
Η 31χρονη Άσλι Ρόμπινσον κατέληξε στις 9 Απριλίου - Ο 45χρονος αρραβωνιαστικός της ανακρίνεται από τις αρχές ενώ έχει κρατηθεί το διαβατήριό του
Διαστάσεις μυστηρίου έχει λάβει ο θάνατος της 31χρονης Αμερικανίδας influencer, Άσλι Ρόμπινσον την περασμένη εβδομάδα ενώ βρισκόταν σε διακοπές στα νησιά της Ζανζιβάρης στην Τανζανία με τον φίλο της, Τζο ΜακΚάν.
Ο θάνατος της Ρόμπινσον στις 9 Απριλίου, λίγες μέρες μετά τα γενέθλιά της και μια πρόταση γάμου από τον ΜακΚάν, έχει πυροδοτήσει υποψίες μετά και την απόφαση των αρχών της Ζανζιβάρης να «κρατήσουν» το διαβατήριο του συντρόφου της Influencer. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ο 45χρονος ΜακΚάν «συνεχίζει να ανακρίνεται από την Αστυνομία».
Στο μικροσκόπιο της τοπικής αστυνομίας έχει μπει ένας καβγάς του ζευγαριού στο ξενοδοχείο τους καθώς φέρεται να ήταν τόσο σοβαρός που το προσωπικό του ξενοδοχείου μετέφερε τον 45χρονο σε ξεχωριστό δωμάτιο «για την ασφάλειά τους».
Ο ΜακΚάν είπε πως όταν επέστρεψε με έναν φύλακα ασφαλείας για να δει τι κάνει η Ρόμπινσον την βρήκε κρεμασμένη από μια πόρτα. Η 31χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου κατέληξε μόλις μια εβδομάδα αφότου ο ΜακΚάν της είχε κάνει πρόταση γάμου.
Αν και το βασικό σενάριο που εξετάζει η αστυνομία είναι αυτό της αυτοκτονίας, οι γονείς της Ρόμπινσον διατυπώνουν ερωτήματα με βασικότερο, όπως ισχυρίζονται, ότι ο αρραβωνιαστικός της κόρης τους, τους ειδοποίησε για την τραγωδία μόνο 11 ώρες αργότερα και έκτοτε έχει αποφύγει κάθε επικοινωνία μαζί τους.
Σύμφωνα με την οικογένεια της Ρόμπινσον, ο ΜακΚάν σε αυτό το τηλεφώνημα τους είπε ότι η 31χρονη ήταν «οκ» αλλά αργότερα τους ενημέρωσαν από το ξενοδοχείο στο οποίο έμενε το ζευγάρι, ότι η Άσλι είχε πεθάνει
«Η κόρη μου, η Άσλι, δεν είναι πια εδώ μαζί μας και προσπαθούμε να μάθουμε το γιατί», δήλωσε η μητέρα της 31χρονης. «Δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα που θα με έκανε ποτέ να πιστέψω ότι θα έκανε κάτι για να βλάψει τον εαυτό της έτσι. Ήταν χαρούμενη» συμπλήρωσε η ίδια.
Από την πλευρά του ο πατέρας της 31χρονης είπε ότι αυτό τους έχει κατακλύσει από «Αβεβαιότητα. Μυστήριο. Θυμό. Λύπη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα