Μείνε μακριά από μικρόφωνα και κάμερες, είπε ο Γάλλος ΥΠΕΞ στον Ισραηλινό πρέσβη στις ΗΠΑ
Θα θέλαμε να κρατήσουμε τους Γάλλους όσο το δυνατόν πιο μακριά από σχεδόν τα πάντα, αλλά ειδικά όταν πρόκειται για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, είχε δηλώσει ο Γεχιέλ Λάιτερ προκαλώντας την αντίδραση του Ζαν-Νοέλ Μπαρό
Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό απάντησε σήμερα στα καυστικά σχόλια που έκανε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ για το Παρίσι, το οποίο εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, «προτείνοντάς» του να μείνει «όσο το δυνατόν πιο μακριά» από τα μέσα ενημέρωσης.
Μιλώντας στον Τύπο χθες (14/4) μετά τις απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, ο Γεχιέλ Λάιτερ είπε: «Φυσικά, δεν επιθυμούμε να δούμε τους Γάλλους να παρεμβαίνουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις».
«Θα θέλαμε να κρατήσουμε τους Γάλλους όσο το δυνατόν πιο μακριά από σχεδόν τα πάντα, αλλά ειδικά όταν πρόκειται για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», συνέχισε ο Ισραηλινός πρεσβευτής.
Οι συγκεκριμένες δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση του Μπαρό, ο οποίος σήμερα απάντησε ειρωνικά στον Λάιτερ, «έναν άνθρωπο που είναι κατά τα φαινόμενα πολύ διπλωμάτης, πολύ καλλιεργημένος και πολύ διακριτικός».
«Προφανώς είναι αποφασισμένος να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των χωρών-εταίρων τις οποίες θα χρειαστεί ο Λίβανος για να ανακάμψει», πρόσθεσε, στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης για το Σουδάν στο Βερολίνο.
Παρότρυνε επίσης στον Ισραηλινό διπλωμάτη να μείνει μακριά από «μικρόφωνα και τηλεοπτικές κάμερες».
Επί της ουσίας του θέματος, ο Μπαρό δήλωσε «ικανοποιημένος» που η ισραηλινή κυβέρνηση ανταποκρίθηκε «στο αίτημα της Γαλλίας» αποδεχόμενη «τη χείρα βοηθείας» της Βηρυτού προκειμένου να «εδραιωθεί μια εκεχειρία, να ξεκινήσει μια συντονισμένη διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και στη συνέχεια να επιλυθεί η δεκαετής διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών».
Οι σχέσεις μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι γνωστό ότι είναι τεταμένες, ιδίως αφότου η Γαλλία αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος.
Remarque tout à fait déplacée de Jean-Noel Barrot qui semble oublier que le Mandat français en Syrie et au Liban est terminé depuis 1946.— 🎗️(((SIMON WEINBERG))) (@SlMONWEINBERG) April 15, 2026
Les négociations utiles sont celles qui rapprochent les parties concernées, pas celles qui divisent. C’est précisément ce qui se produit… https://t.co/tZe9EYHhKF
