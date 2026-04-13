Σε νέα φάση η σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν: Ο Τραμπ απέκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, θα βυθίσουμε τα πολεμικά σας απειλεί η Τεχεράνη
Με οικονομική ασφυξία πιέζει πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν η σύγκρουση με το οποίο περνά σε άλλο επίπεδο, μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στο Πακιστάν
Μια κίνηση που αναμφίβολα ασκεί πίεση στην Τεχεράνη, η οποία ωστόσο εξακολουθεί να διαθέτει επιλογές, σύμφωνα με αναλύσεις διεθνών ΜΜΕ.
Πάνω από 120 δεξαμενόπλοια οδεύουν προς τις ΗΠΑΠαράλληλα, ο Τραμπ κάλεσε τις χώρες να στραφούν στις αμερικανικές πηγές ενέργειας - κίνηση που φαίνεται να έχει μια πρώτη ανταπόκριση, κατά το Fox News.
Σύμφωνα με τις υπηρεσίες TankerTrackers και MarineTraffic, 121 δεξαμενόπλοια βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ. Από αυτά, τα 68 είναι υπερδεξαμενόπλοια τύπου VLCC, το καθένα με χωρητικότητα έως και 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.
Τα πλοία φέρεται να κατευθύνονται προς εκεί για να φορτώσουν πετρέλαιο, καθώς ο κλάδος αναζητά εναλλακτικές λύσεις ενόψει των διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
🛢️ More than 100 empty oil tankers are heading to the United States as the war in Iran reshapes global oil flows— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2026
Earlier, Trump called on countries to switch to American energy supplies.
According to TankerTrackers and MarineTraffic, 121 tankers are already en route to the U.S.…
Στις 17:00 ώρα Ελλάδος της Δευτέρας, ενεργοποιήθηκε ο ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με ανάρτησή του στο Truth Social πως οι ΗΠΑ θα εξολοθρεύσουν οποιοδήποτε πλοίο πλησιάσει τον αποκλεισμό.
Αναλυτικά, στην ανάρτησή του αναφέρει:
«Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, εντελώς εξολοθρευμένο. 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε χτυπήσει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων "πλοίων ταχείας επίθεσης", επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή. Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει οπουδήποτε στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΧΤΥΠΗΘΕΙ αμέσως, με το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των ναρκόπλοιων. Είναι γρήγορο και βάναυσο. Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος».
"Ο αποκλεισμός ξεκίνησε", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ.
Παράλληλα ο Τραμπ υποστήριξε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, σημειώνοντας ότι "μπορώ να σας πω ότι η άλλη πλευρά μας πήρε τηλέφωνο. Θέλουν να κάνουν συμφωνία με κάθε κόστος", αλλά τόνισε ότι δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικό όπλο.
"Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια χώρα να εκβιάζει τον κόσμο", υπογράμμισε.
.@POTUS: "Iran will not have a nuclear weapon... If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon and we're going to get the dust back — either we'll get it back from them or we'll take it." pic.twitter.com/SNani9M8hT— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 13, 2026
Θα στείλουμε τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στο βυθό της θάλασσας, απειλεί η ΤεχεράνηΑπό την πλευρά του, το Ιράν σε μια πρώτη αντίδραση. προειδοποίησε ότι θα καταστρέψει πλοία των ΗΠΑ σε περίπτωση που επιχειρηθεί αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, με τον Αλαεντίν Μπορουτζερντί να χαρακτηρίζει τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «στρατιωτική προπαγάνδα».
Μάλιστα ο Μπορουρτζερντί μέλος της επιτροπής εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας του Ιράν, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε πλοία του αμερικανικού ναυτικού επιχειρήσουν να μπλοκάρουν ιρανικά λιμάνια θα «σταλούν στον βυθό της θάλασσας».
Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη θεωρεί τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αποκλεισμό ναυσιπλοΐας στρατιωτική προπαγάνδα, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν διαθέτει τις πραγματικές δυνατότητες για να εφαρμόσει ένα τέτοιο σχέδιο.
Η αντίδραση της ιρανικής πλευράς ήρθε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και να βυθίσουν ιρανικά πλοία που θα επιχειρούσαν να πλησιάσουν την περιοχή. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, ο Μπορουτζερντί υποστήριξε ότι οι απειλές αυτές αποτελούν μέρος στρατηγικής πίεσης και δεν αντανακλούν την πραγματική ισορροπία δυνάμεων.
Παράλληλα, εκτίμησε ότι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ δεν θα υποστήριζαν μια τέτοια στρατιωτική πρωτοβουλία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διεθνή στήριξη για την εφαρμογή ενός πλήρους ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.
Οι δηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετά τις απειλές για αποκλεισμό της ναυσιπλοΐας και τις προειδοποιήσεις για στρατιωτική αντίδραση σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Νετανιάχου: Προκαλέσαμε στο Ιράν το πιο σκληρό πλήγμα στην ιστορία τουΑπό την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η χώρα του, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, προκάλεσε στο ιρανικό καθεστώς “το πιο σκληρό πλήγμα” στην ιστορία του, κατά την έναρξη σήμερα το βράδυ των εκδηλώσεων στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
“Έχουμε καταφέρει στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς το πιο σκληρό πλήγμα στην ιστορία του”, δήλωσε ο Νετανιάχου στη διάρκεια τελετής στο μνημείο του Γιαντ Βασέμ στην Ιερουσαλήμ, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά.
“Αν δεν είχαμε ενεργήσει τα ονόματα Νατάνζ, Φορντό, Ισφαχάν και Παρσίν πιθανότατα θα είχαν μείνει στη μνήμη με αιώνιο τρόμο, ακριβώς όπως το Άουσβιτς, το Τρεμπλίνκα, το Μαϊντάνεκ και το Σομπιμπόρ”, εκτίμησε ο ίδιος συγκρίνοντας ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις με ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
«Αλλά ενεργήσαμε (...) με την ιστορικά πρωτοφανή συνεργασία με τον πρόεδρο Τραμπ και τις ΗΠΑ. Αυτή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, θα το θυμόμαστε αυτό”, υπογράμμισε ο Νετανιάχου.
Το Ισραήλ τιμά την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος από σήμερα το βράδυ ως αύριο Τρίτη, στη μνήμη των έξι εκατομμυρίων εβραίων που δολοφονήθηκαν από τους ναζί στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Κάθε χρόνο οι επίσημες τελετές οργανώνονται τον Απρίλιο ή τον Μάιο με βάση το εβραϊκό ημερολόγιο.
Με άνοδο έκλεισε η Wall StreetΠάντως οι επενδυτές ποντάρουν σε ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, παρά τις αποτυχημένες συνομιλίες του Σαββατοκύριακου, όπως απέδειξε το κλείσιμο της Wall Street. Οι βασικοί δείκτες ανέκαμψαν και έκλεισαν έντονα ανοδικά, μετά το πρώτο αρχικό αρνητικό άνοιγμα, διαγράφοντας τις αρχικές ελεγχόμενες απώλειες.
Εξάλλου, την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 στις 10:00 (ώρα Ν. Υόρκης), συγκαλείται επίσημη συνεδρίαση της ΓΣ του ΟΗΕ, μετά το βέτο που άσκησαν δύο Μόνιμα Μέλη του ΣΑ ΟΗΕ, η Ρωσία και η Κίνα, κατά τη συνεδρίαση της 7 Απριλίου 2026 που τέθηκε προς ψήφιση το σχέδιο Ψηφίσματος του Μπαχρέιν για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά το βέτο Ρωσίας και Κίνας στο ΣΑ για τη Μ. Ανατολή
Η σύγκληση της συνεδρίασης πραγματοποιείται βάσει του Ψηφίσματος της ΓΣ 76/262, το οποίο προβλέπει ότι ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να συγκαλεί συζήτηση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την άσκηση βέτο από ένα ή περισσότερα Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκτός εάν έχει ήδη συγκληθεί έκτακτη ειδική σύνοδος για το ίδιο θέμα.
Σε σχετική επιστολή προς τα κράτη-μέλη, με ημερομηνία 10 Απριλίου 2026, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Aνναλένα Μπέρμποκ αναφέρει ότι η συζήτηση θα αφορά «την κατάσταση επί της οποίας ασκήθηκε το βέτο», σύμφωνα με τον προβλεπόμενο μηχανισμό ενεργοποίησης της σχετικής διαδικασίας.
Σύμφωνα με πηγές από τον ΟΗΕ η συνεδρίαση της 16ης Απριλίου αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο επίσημο βήμα συζήτησης στη Γενική Συνέλευση μετά το αδιέξοδο στο Συμβούλιο Ασφαλείας επί του συγκεκριμένου ζητήματος.
