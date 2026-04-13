Ο αποκλεισμός ξεκίνησε, λέει ο Τραμπ και υποστηρίζει ότι το Ιράν θέλει συμφωνία «με κάθε κόστος»
Μπορώ να σας πω ότι η άλλη πλευρά μας πήρε τηλέφωνο είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους
"Ο αποκλεισμός ξεκίνησε", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ.
Παράλληλα ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, σημειώνοντας ότι "μπορώ να σας πω ότι η άλλη πλευρά μας πήρε τηλέφωνο. Θέλουν να κάνουν συμφωνία με κάθε κόστος", αλλά τόνισε ότι δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικό όπλο.
"Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια χώρα να εκβιάζει τον κόσμο", υπογράμμισε.
Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο πάπας Λέων ΙΣΤ' έχει άδικο σε ζητήματα νόμου και τάξης, συνεχίζοντας την αντιπαράθεσή του με τον ποντίφικα.
(Φωτογραφία: Reuters)
.@POTUS: "Iran will not have a nuclear weapon... If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon and we're going to get the dust back — either we'll get it back from them or we'll take it." pic.twitter.com/SNani9M8hT— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 13, 2026
Trump says he won’t apologize to Pope Leo:— Clash Report (@clashreport) April 13, 2026
I won’t apologize.
Pope Leo said things that are wrong.
I think Pope Leo is very weak on crime. pic.twitter.com/BlV0zGEaYm
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα