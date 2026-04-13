Wall Street: Στο πράσινο οι δείκτες, οι επενδυτές ποντάρουν σε διπλωματική λύση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν
Ανοδική αντίδραση των αμερικανικών αγορών καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, παρά τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ και τις επίμονες γεωπολιτικές και ενεργειακές πιέσεις
Οι αμερικανικές αγορές ανέκαμψαν τη Δευτέρα μετά το πρώτο αρχικό αρνητικό άνοιγμα διαγράφοντας τις αρχικές ελεγχόμενες απώλειες με τους βασικούς δείκτες της Wall Street να κλείνουν έντονα ανοδικά καθώς οι επενδυτές πόνταραν ότι τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία παρά τις διαφωνίες που εκφράστηκαν το Σαββατοκύριακο μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες.
Στο κλίμα αυτό ο Dow Jones μετά από αρκετή ώρα στο κόκκινο γύρισε θετικά και μάλιστα με άνοδο 0,63% στις 48,219 μονάδες, ενώ ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 1,02% στις 6,886 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε ακόμα πιο ισχυρά κέρδη κατά 1,23% στις 23,183 μονάδες.
Οι αγορές βρήκαν στήριξη μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι «η άλλη πλευρά επικοινώνησε μαζί μας» και ότι «επιθυμεί έντονα μια συμφωνία».
Οι εξελίξεις αυτές ήρθαν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν το Σαββατοκύριακο κατέρρευσαν χωρίς αποτέλεσμα. Ο αποκλεισμός της θαλάσσιας κυκλοφορίας προς και από τα ιρανικά λιμάνια τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα, με την CENTCOM να διευκρινίζει ότι δεν θα εμποδίζονται τα πλοία που κατευθύνονται σε μη ιρανικούς προορισμούς.
Εξέλιξη που ήρθε μετά το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ το οποίο αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές της ου πετρελαίου αρχικά να εκτινάσσονται πάνω από τα 100 δολάρια του βαρέλι. Τελικά, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά, με το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate να κλείνει στα 99,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές Brent στα 99,36 δολάρια.
Ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βάνς αποχώρησε από το Ισλαμαμπάντ χωρίς συμφωνία, επικαλούμενος την άρνηση του Ιράν να εγκαταλείψει την επιδίωξη ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, οι διαφωνίες εκτείνονται πέρα από το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς η Τεχεράνη ζητά έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, πολεμικές αποζημιώσεις και αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία αναμένεται να συνεχίσουν τις επαφές τις επόμενες ημέρες, ενώ ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως ανέφερε η Wall Street Journal.
«Οι επενδυτές επιστρέφουν στο σημείο μηδέν, προσπαθώντας να επαναξιολογήσουν τη δίκαιη αποτίμηση των μετοχών, καθώς δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση», σημείωσε ο Κλαρκ Μπέλιν της Bellwether Wealth, υπογραμμίζοντας τη σημασία των Στενών του Ορμούζ για τις τιμές πετρελαίου και το επενδυτικό κλίμα.
Η Goldman Sachs κινήθηκε πτωτικά κατά περίπου 2%, καθώς τα απογοητευτικά έσοδα από δραστηριότητες σταθερού εισοδήματος, νομισμάτων και εμπορευμάτων επισκίασαν τα ισχυρά αποτελέσματα στις μετοχές, σηματοδοτώντας ένα αδύναμο ξεκίνημα στην περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων.
Στο μεταξύ, η επενδυτική κοινότητα στρέφει το ενδιαφέρον της στην έναρξη της περιόδου ανακοινώσεων αποτελεσμάτων, με τους αναλυτές να εκτιμούν αύξηση κερδών του S&P 500 περίπου κατά 12% σε ετήσια βάση για το πρώτο τρίμηνο.
Ωστόσο, η αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο, η άνοδος του πληθωρισμού και οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις διαμορφώνουν ένα σύνθετο περιβάλλον για τις αγορές.
«Οι επενδυτές θα πρέπει να αποφύγουν τις βιαστικές κινήσεις με βάση τη γεωπολιτική», σημείωσε η Ούλρικε Χόφμαν-Μπουρχάρντι της UBS, υπογραμμίζοντας το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας.
Την ίδια ώρα, η αγορά ομολόγων επανέρχεται στο επίκεντρο του πληθωρισμού, με τις αυξημένες τιμές πετρελαίου να ενισχύουν τις ανησυχίες. Η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κοντά στο 3,77%, ενώ το δολάριο ανέστρεψε τα αρχικά του κέρδη, καταγράφοντας πτώση περίπου 0,2%.
Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, η σύνδεση των μετοχών με τις τιμές του πετρελαίου παραμένει ισχυρή, με αρκετούς αναλυτές να επισημαίνουν ότι μια διατηρήσιμη ανοδική πορεία των αγορών προϋποθέτει σταθεροποίηση της ενεργειακής κρίσης.
Παρόλα αυτά η BlackRock αναβάθμισε τις προοπτικές για τις αμερικανικές μετοχές, εκτιμώντας ότι οι περιορισμένες μακροοικονομικές επιπτώσεις του πολέμου σε συνδυασμό με ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα δημιουργούν έδαφος για περαιτέρω άνοδο.
Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Apple συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, καθώς η Loop Capital διατήρησε σύσταση «αγοράς» και τιμή-στόχο τα 325 δολάρια, μετά την παρουσίαση του οικονομικότερου MacBook Neo, με τιμή εκκίνησης τα 599 δολάρια, σχεδόν στο μισό επίπεδο από πιο ακριβά μοντέλα της εταιρείας.
Μεταξύ των μετοχών που ξεχώρισαν, η Oracle σημείωσε άνοδο άνω του 9% μετά την παρουσίαση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, η Conagra υποχώρησε άνω του 5% μετά την αλλαγή διοίκησης, ενώ η Allogene Therapeutics εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 30% χάρη σε θετικά αποτελέσματα κλινικών δοκιμών.
