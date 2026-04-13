«Θα εξολοθρεύσουμε όποιο πλοίο πλησιάσει» απειλεί ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ - Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ
«Βυθίσαμε 158 ιρανικά πλοία, είναι στον βυθό της θάλασσας» λέει ο Αμερικανός πρόεδρος – Εξέπνευσε η διορία που είχαν θέσει οι ΗΠΑ στο Ιράν
Σε ισχύ βρίσκεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ντόναλντ Τραμπ στα ιρανικά λιμάνια, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απειλεί, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social πως όποιο πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί.
Αναλυτικά, στην ανάρτησή του αναφέρει:
«Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, εντελώς εξολοθρευμένο. 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε χτυπήσει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων "πλοίων ταχείας επίθεσης", επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή. Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει οπουδήποτε στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΧΤΥΠΗΘΕΙ αμέσως, με το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των ναρκόπλοιων. Είναι γρήγορο και βάναυσο. Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος».
Η CENTCOM ανέφερε ότι τα πλοία στην αποκλεισμένη περιοχή θα υπόκεινται σε αναχαίτιση και κατάληψη. Ο αμερικανικός στρατός θα επιβάλει αποκλεισμό στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ και θα ισχύει για την κυκλοφορία πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε σημείωμα προς τους ναυτικούς που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
«Οποιοδήποτε σκάφος εισέρχεται ή αποχωρεί από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και κατάληψη», ανέφερε το σημείωμα. «Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει την ουδέτερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».
Από την πλευρά του, το Ιράν αντέδρασε έντονα, με εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων να χαρακτηρίζει τους αμερικανικούς περιορισμούς σε διεθνή ύδατα «παράνομους» και «ισοδύναμους με πειρατεία». Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα εφαρμόσει «μόνιμο μηχανισμό» ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι αν τεθούν σε κίνδυνο τα ιρανικά λιμάνια, τότε κανένα λιμάνι στον Κόλπο ή στον Κόλπο του Ομάν δεν θα θεωρείται ασφαλές.
Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμόςΝωρίτερα, αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών τέθηκε σε ισχύ από τις 17:00 ώρα Ελλάδας όπως άλλωστε είχε προαναγγελθεί, μέσω της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ποιες είναι οι επιπτώσεις στις ροές πετρελαίουΗ παρεμπόδιση των ιρανικών εξαγωγών θα αφαιρούσε σημαντική ποσότητα πετρελαίου από την παγκόσμια αγορά. Το Ιράν εξήγαγε περίπου 1,84 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, ενώ τον Απρίλιο οι εξαγωγές κινούνται γύρω στα 1,71 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.
