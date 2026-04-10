Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Το ειδύλλιο που δεν περίμενε κανείς στην Ευρώπη: Ο ακροδεξιός Μπαρντελά είναι ζευγάρι με την Ιταλίδα πριγκίπισσα Καρολίνα
Στην αποκάλυψη ότι ο υποψήφιος της ακροδεξιάς στη Γαλλία, Ζορντάν Μπαρντελά, είναι σε σχέση με την Ιταλίδα κοσμική πριγκίπισσα Μαρία-Καρολίνα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών, προχώρησε το περιοδικό Paris Match δημοσιεύοντας φωτογραφίες των δύο από πρόσφατες κοινές διακοπές τους στην Κορσική.
Βάζοντας τίτλο «το ειδύλλιο που κανείς δεν περίμενε», το γαλλικό περιοδικό φαίνεται να επιβεβαιώνει τις φήμες για ερωτική σχέση του Μπαρντελά με την Μαρία-Καρολίνα που είχαν κυκλοφορήσει από κοινή τους εμφάνιση στο Παρίσι για τα 200 χρόνια της εφημερίδας Le Figaro.
«Κλασική κομψότητα — ένα απίστευτα ασυνήθιστο ζευγάρι. Από τη μία, ένας πολιτικός που προέρχεται από τον λαό. Από την άλλη, μια πριγκίπισσα από τα υψηλότερα στρώματα της αριστοκρατίας. Εκείνη μεγάλωσε μέσα στην πολυτέλεια του Παρισιού, της Ρώμης και του Μονακό. Εκείνος δεν είναι κληρονόμος κανενός ονόματος, αλλά καθαρό προϊόν κοινωνικής ανόδου. Γεννημένος σε εργατική πολυκατοικία στο Σεν-Ντενί, ανήκει σε εκείνη τη γαλλική παράδοση προσωπικοτήτων που επιβάλλονται όχι λόγω καταγωγής — αλλά χάρη στη θέλησή τους» αναφέρεται στο δημοσίευμα του γαλλικού περιοδικού.
Σύμφωνα με το περιοδικό, το ζευγάρι γνωρίστηκε στο Μονακό κατά τη διάρκεια του Grand Prix τον Μάιο του περασμένου έτους, όπου ο Μπαρντελά είχε πάει μαζί με τον πατέρα του, που είναι λάτρης των αγώνων.
Μετά το δημοσίευμα, αναλυτές επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό για τον ίδιο να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία έχοντας ξεκαθαρίσει ποια θα μπορούσε να τον συνοδεύσει στο Μέγαρο των Ηλυσίων ως πρώτη κυρία. Όπως πρόσθεταν, επίσης, το δημοσίευμα ίσως είναι μια προσπάθεια από το κόμμα του Μπαρντελά να «κόψει» από νωρίς κάθε γκρίνια στις τάξεις των ψηφοφόρων του για τη σχέση του με μια πλούσια αριστοκράττισα
Η Μαρία-Καρολίνα είναι η 22χρονη κόρη του πρίγκιπα Κάρλο, ενός εκ των δύο διεκδικητών του βασιλικού οίκου των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών, ο οποίος κυβερνούσε τη Σικελία και τη νότια Ιταλία τον 19ο αιώνα - οι διάδοχοι έχασαν τον θρόνο όταν ενοποιήθηκε η Ιταλία. Η ίδια είναι, επίσης, μακρινή απόγονος του «Βασιλιά Ήλιου», Λουδοβίκου ΙΔ΄ αν και ο τίτλος της δεν έχει νομική ισχύ στην Ιταλική Δημοκρατία.
🚨🇫🇷 Jordan Bardella, possible candidat du RN à la présidentielle de 2027, s’affiche en couple avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles.— The News (@thenews_fr) April 8, 2026
Paris Match sort aujourd’hui des photos « prises à leur insu. pic.twitter.com/urHH0jbHDb
Γιατί τώρα η αποκάλυψηΜέχρι το δημοσίευμα του Paris Match, ο Μπαρντελά κάθε φορά που του γίνονταν σχετικές ερωτήσει αρκούσε να λέει ότι η ιδιωτική του ζωή ήταν «ο τελευταίος χώρος ελευθερίας» του.
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, μεγάλωσε στη Ρώμη, το Μόντε Κάρλο και το Παρίσι και σήμερα «συμμετέχει ενεργά σε πολιτιστικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες που αντικατοπτρίζουν την κληρονομιά και τις αξίες της οικογένειάς της. Συμμετέχει επίσης σε δημιουργικά και φιλανθρωπικά έργα μαζί με την αδελφή της, πριγκίπισσα Μαρία Κιάρα». Μιλά έξι γλώσσες, έχει περισσότερους από 350.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον χώρο της μόδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα