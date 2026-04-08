Αιχμές Χέγκσεθ σε Βρετανία και Ευρώπη: Οι λεγόμενοι σύμμαχοί μας πρέπει να κρατήσουν σημειώσεις από το Ισραήλ
Πιτ Χέγκσεθ ΗΠΑ Ιράν Πόλεμος Ισραήλ NATO

Αιχμές Χέγκσεθ σε Βρετανία και Ευρώπη: Οι λεγόμενοι σύμμαχοί μας πρέπει να κρατήσουν σημειώσεις από το Ισραήλ

Ο υπουργός Πολέμου επαίνεσε το Ισραήλ για τη συνεισφορά του στην επιχείρηση στη Μέση Ανατολή και άφησε, ξανά, καρφιά για το ΝΑΤΟ - Το Ιράν ικέτευε για συμφωνία, είπε σε άλλο σημείο

Αιχμές Χέγκσεθ σε Βρετανία και Ευρώπη: Οι λεγόμενοι σύμμαχοί μας πρέπει να κρατήσουν σημειώσεις από το Ισραήλ
Αιχμές στη Βρετανία και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, εξαπέλυσε ο Πιτ Χέγκσεθ, στη διάρκεια των δηλώσεων που έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης, καλώντας τους να παραδειγματιστούν από τη στάση του Ισραήλ.

Ο υπουργός Πολέμου δήλωσε ότι οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον οφείλουν να εξετάσουν το παράδειγμα του Ισραήλ όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τη στρατιωτική του συνεισφορά στον πόλεμο κατά του Ιράν και στην ασφάλεια της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ.

Αρχικά, ο Χέγκσεθ ευχαρίστησε το Ισραήλ για τη στάση του, χαρακτηρίζοντάς το «γενναίο, ικανό και πρόθυμο σύμμαχο» στο πεδίο των επιχειρήσεων.



«Προς τους Ισραηλινούς συμμάχους μας, σας ευχαριστούμε που είστε ένας γενναίος, ικανός και πρόθυμος σύμμαχος σε αυτό το πεδίο μάχης. Ο υπόλοιπος κόσμος και οι υπόλοιποι λεγόμενοι σύμμαχοί μας είδαν πώς μοιάζουν οι πραγματικές δυνατότητες. Θα πρέπει να κρατήσουν σημειώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τα λοιπά, σε σχόλια που έκανε για την εκεχειρία, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι το Ιράν ήταν εκείνο που επιδίωξε τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός. «Το Ιράν ικέτευσε γι' αυτή την εκεχειρία και όλοι το γνωρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία Epic Fury αποτέλεσε «ιστορική και συντριπτική νίκη» στο πεδίο των επιχειρήσεων.

«Η επιχείρηση Epic Fury ήταν μια ιστορική και συντριπτική νίκη στο πεδίο της μάχης», δήλωσε, ακόμα, ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι «με κάθε κριτήριο, αποδεκάτισε τον στρατό του Ιράν και τον κατέστησε ανίκανο για μάχιμη δράση για τα επόμενα χρόνια».

Ο Χέγκσεθ αναγνώρισε την εναπομείνασα στρατιωτική ικανότητα του Ιράν, αλλά την υποβάθμισε, λέγοντας: «Ό,τι λίγο τους έχει απομείνει, θαμμένο σε καταφύγια, είναι το μόνο που θα έχουν».

«Μπορούν ακόμη να πλήξουν στόχους, το γνωρίζουμε», πρόσθεσε. «Η δομή διοίκησης και ελέγχου τους έχει αποδεκατιστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν ουσιαστικά να επικοινωνήσουν και να συντονιστούν, οπότε μπορεί να επιχειρήσουν μεμονωμένα πλήγματα εδώ και εκεί, αλλά αυτό θα ήταν πολύ, πολύ απερίσκεπτο».

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ είπε, επιπλέον, ότι οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό το οποίο το Ιράν «δεν θα έπρεπε να διαθέτει», θα απομακρυνθεί βάσει των όρων της εκεχειρίας που ανακοινώθηκε χθες — αν και η Τεχεράνη δεν έχει αναφέρει τον συγκεκριμένο όρο στις δικές της επίσημες ανακοινώσεις.

«Σύμφωνα με τους όρους, οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό… δεν θα έπρεπε να έχουν, θα απομακρυνθεί», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

«Ο πρόεδρος ήταν σαφής από την αρχή — δεν θα υπάρξουν ιρανικά πυρηνικά όπλα. Τελεία και παύλα. Άλλοι πρόεδροι το είπαν. Ο πρόεδρος Τραμπ το έκανε», πρόσθεσε.
9 ΣΧΟΛΙΑ

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

