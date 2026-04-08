Χέγκσεθ: Το Ιράν ικέτευσε για την εκεχειρία, η επιχείρηση Epic Fury ήταν μια συντριπτική νίκη
ΚΟΣΜΟΣ
Ο Πιτ Χέγκσεθ ξεκίνησε την τοποθέτησή του από το Πεντάγωνο αναφερόμενος στην εκεχειρία που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν ήταν εκείνο που επιδίωξε τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός.

«Το Ιράν ικέτευσε γι' αυτή την εκεχειρία και όλοι το γνωρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία Epic Fury αποτέλεσε «ιστορική και συντριπτική νίκη» στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ σημείωσε ότι για 47 χρόνια το Ιράν αποτελούσε απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν ισχύει πλέον».

Παράλληλα, επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «έγραψε ιστορία» και ότι «διαμόρφωσε αυτή τη στιγμή».


«Μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη»

Ο Χέγκσεθ συνέχισε χαρακτηρίζοντας τη σημερινή μέρα «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη» και είπε ότι το Ιράν ήθελε την εξέλιξη αυτή, καθώς – όπως ανέφερε – «έχει πλέον εξαντληθεί».

«Το κορυφαίο κράτος στον κόσμο που υποστηρίζει την τρομοκρατία αποδείχθηκε εντελώς ανίκανο να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τον λαό του ή το έδαφός του» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν αποδέχθηκε την εκεχειρία υπό «ισχυρή πίεση», εκτιμώντας ότι οδηγήθηκε στη συμφωνία προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω στρατιωτικά πλήγματα.

Όπως ανέφερε, σε περίπτωση που η ιρανική πλευρά δεν αποδεχόταν τους όρους της Ουάσιγκτον, οι επόμενοι στόχοι θα περιλάμβαναν ενεργειακές εγκαταστάσεις, γέφυρες, καθώς και κρίσιμες υποδομές πετρελαίου και ενέργειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καταστροφή τέτοιων υποδομών θα απαιτούσαν δεκαετίες για να αποκατασταθούν, γεγονός που – όπως είπε – οδήγησε την ιρανική ηγεσία στην επιλογή της συμφωνίας.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είχε τη δυνατότητα να πλήξει άμεσα την οικονομία του Ιράν, ωστόσο επέλεξε να επιδείξει επιείκεια.

Επιπλέον, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, αναφέρθηκε σε υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους που, όπως υποστήριξε, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος – σύμφωνα με τον ίδιο – έχασε τη ζωή του στα πρώτα στάδια της σύγκρουσης.

Σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταστήσει σαφές από την αρχή ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση προβλέπεται η απομάκρυνση κάθε πυρηνικού υλικού που, όπως είπε, η Τεχεράνη «δεν θα πρέπει να διαθέτει».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η εκεχειρία δημιουργεί προϋποθέσεις για «πραγματική ειρήνη και ουσιαστική συμφωνία», τονίζοντας ότι το υπουργείο Πολέμου έχει εκπληρώσει προς το παρόν τον ρόλο του, παραμένοντας ωστόσο σε ετοιμότητα ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ιράν θα τηρήσει όλους τους όρους που θα συμφωνηθούν.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε επίσης το Ισραήλ «γενναίο, πρόθυμο και ικανό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι και άλλοι, όπως ανέφερε, «λεγόμενοι» σύμμαχοι της Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να αντλήσουν διδάγματα από τη στάση του.
Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης