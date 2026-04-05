Ο Τραμπ ψάχνει έξοδο, ο «Μπίμπι» επιμένει: Ο Λευκός Οίκος θέλει να... πουλήσει νίκη, η Ιερουσαλήμ βλέπει ευκαιρία για νέα τετελεσμένα από το Ιράν έως τη Γάζα

Ποιος έχει κερδίσει τι

Η ισραηλινή στρατηγική

Αν οι ΗΠΑ φύγουν...

Το πραγματικό ρήγμα

Σε τέτοιες συνθήκες, οι πόλεμοι γίνονται πιο απρόβλεπτοι. Οχι μόνο επειδή αλλάζει η ισορροπία με τον αντίπαλο, αλλά και επειδή αλλάζει η εσωτερική ισορροπία μέσα στον μηχανισμό που διεξάγει τον πόλεμο.Μια ψυχρή αποτίμηση δείχνει ότι καμία πλευρά δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει για ολοκληρωτική επικράτηση. Οι ΗΠΑ έχουν πετύχει βαριά πλήγματα κατά ιρανικών υποδομών, έχουν επιβεβαιώσει ότι διατηρούν την ικανότητα ταχείας και υψηλής έντασης προβολής ισχύος στην περιοχή και έχουν επαναφέρει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία ως κεντρικό παράγοντα της περιφερειακής εξίσωσης. Εχουν επίσης αναγκάσει την Τεχεράνη να πολεμά υπό πίεση, σε συνθήκες υλικής και πολιτικής φθοράς.Το Ισραήλ έχει κερδίσει ακόμη περισσότερα. Εχει αποδείξει ότι μπορεί να πλήττει βαθιά στην ιρανική επικράτεια, έχει κρατήσει ταυτόχρονα ανοιχτά και άλλα μέτωπα και κυρίως έχει μετατρέψει τη δική του λογική ασφαλείας σε βασικό άξονα της περιφερειακής σύγκρουσης. Με απλά λόγια, δεν αμύνεται απλώς. Επιβάλλει τη δική του γεωγραφία του πολέμου.Το Ιράν, ωστόσο, έχει καταγράψει ένα δικό του, πολύ ουσιαστικό κέρδος: δεν έχει καταρρεύσει. Παρά το βάθος των πληγμάτων, παραμένει στο παιχνίδι, εξακολουθεί να επιβάλλει στρατηγικό και οικονομικό κόστος, να κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και να μετατρέπει την περιφερειακή κρίση σε παγκόσμιο πρόβλημα μέσω της ενέργειας και της ναυσιπλοΐας. Για την Τεχεράνη, η επιβίωση υπό τέτοια πίεση είναι ήδη πολιτικό επιχείρημα. Δεν αρκεί για να μιλήσει κανείς για νίκη, αρκεί όμως για να καταστήσει τη «νίκη» των αντιπάλων της ακριβή και αμφισβητήσιμη.Αυτό είναι το σημερινό παράδοξο. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ υπερέχουν καθαρά στη στρατιωτική ισχύ. Το Ιράν, όμως, διατηρεί την ικανότητα να κάνει αυτή την υπεροχή πολιτικά ασταθή και οικονομικά επώδυνη.Εδώ ακριβώς υπάρχει η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ. Οι ΗΠΑ σκέφτονται ήδη πώς θα φύγουν. Το Ισραήλ σκέφτεται τι θα αφήσει πίσω του όταν όλοι οι άλλοι θελήσουν να φύγουν. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο σύμμαχοι μπορεί να βαδίζουν ακόμη μαζί, αλλά δεν κοιτούν προς το ίδιο τέλος. Η Ουάσινγκτον ψάχνει το σημείο στο οποίο θα πει ότι πέτυχε τους στόχους της και αποχωρεί. Το Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει τον πόλεμο ως ευκαιρία για έναν πιο βαθύ ανασχεδιασμό της περιφερειακής ασφαλείας.Γι’ αυτό και το Ισραήλ δεν δείχνει να παρακολουθεί με ιδιαίτερο άγχος τις εσωτερικές αμερικανικές αναταράξεις. Δεν αγνοεί όσα συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον, αλλά δεν φαίνεται να υποτάσσει τη δική του στρατηγική σε αυτές. Ενεργεί σαν να θεωρεί ότι ο σημερινός πόλεμος δεν είναι μια παρένθεση, αλλά ένα παράθυρο μέσα από το οποίο μπορεί να παγιώσει νέα δεδομένα - απέναντι σε Ιράν, Χεζμπολάχ, Χαμάς. Η λογική του δεν είναι «πώς επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση». Είναι ακριβώς το αντίθετο: «πώς διασφαλίζουμε ότι η προηγούμενη κατάσταση δεν θα επιστρέψει».Στο μέτωπο του Λιβάνου αυτή η λογική φαίνεται πιο καθαρά από οπουδήποτε αλλού. Οι κινήσεις του Ισραήλ παραπέμπουν σε προσπάθεια μόνιμης αλλαγής της γεωγραφίας ασφαλείας στον Νότιο Λίβανο. Η ιδέα μιας ζώνης ασφαλείας έως τον ποταμό Λιτάνι, η πίεση σε βασικούς άξονες και γέφυρες, η λογική αποκοπής του Νότου από την υπόλοιπη χώρα και η συζήτηση περί παρατεταμένης παρουσίας δείχνουν ότι η ισραηλινή ηγεσία βλέπει το βόρειο μέτωπο όχι ως προσωρινή εκστρατεία, αλλά ως νέο μόνιμο στρατηγικό χώρο.Αν αυτή η επιλογή παγιωθεί, οι συνέπειες θα είναι βαρύτατες. Θα σημαίνει ότι ο Λίβανος θα μπει σε μακρά περίοδο ασταθούς ισορροπίας, όπου η τυπική εκεχειρία δεν θα είναι πραγματική επιστροφή στην κανονικότητα. Θα σημαίνει επίσης ότι το Ισραήλ θα επιχειρήσει να κρατήσει τον έλεγχο μιας περιοχής που θεωρεί αναγκαία για τη δική του ασφάλεια. Και αυτό, ιστορικά, δεν οδηγεί σε σταθερή ειρήνη.Το καθοριστικό ερώτημα των επόμενων εβδομάδων είναι τι θα γίνει αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να κλείσουν τη δική τους εμπλοκή στο ιρανικό μέτωπο, όποιο κι αν είναι το αφήγημα που θα συνοδεύσει αυτή την επιλογή. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι το Ισραήλ θα αρκεστεί σε μια αμερικανική διακήρυξη επιτυχίας χωρίς απτό στρατηγικό αντίκρισμα. Η Ιερουσαλήμ θα θελήσει κάτι πιο χειροπιαστό.Το πρώτο που θα επιδιώξει είναι η κατοχύρωση ελευθερίας δράσης απέναντι στο Ιράν και τους πληρεξούσιούς του. Οχι απλώς ανοχή, αλλά ουσιαστική αμερικανική αποδοχή ότι θα μπορεί να επιστρέφει στρατιωτικά όποτε θεωρεί πως η απειλή ανασυγκροτείται. Το δεύτερο είναι η παγίωση νέων δεδομένων στον Λίβανο, ώστε το βόρειο μέτωπο να μην επανέλθει εκεί όπου βρισκόταν πριν από τη σημερινή φάση του πολέμου. Το τρίτο αφορά τη Γάζα. Εκεί το Ισραήλ είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί διευθέτηση που δεν θα συνδέεται με αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και με πιο αυστηρούς όρους ασφαλείας.Εδώ προκύπτει και η σύγκριση με το περασμένο καλοκαίρι. Στον 12ήμερο πόλεμο η ισραηλινή ηγεσία μπορούσε να εμφανίσει ως πολιτικό αντάλλαγμα την επακόλουθη δυναμική για την επιστροφή των ομήρων της Χαμάς. Σήμερα ένα αντίστοιχα ορατό αντάλλαγμα δεν διακρίνεται. Γι’ αυτό και το πιθανότερο είναι ότι το Ισραήλ θα αναζητήσει κάτι πιο δομικό και πιο μακρόπνοο: μια νέα πραγματικότητα ασφαλείας που δεν θα εξαρτάται από το αν η Ουάσινγκτον θέλει να μείνει έναν μήνα παραπάνω ή να φύγει νωρίτερα.Η βαθύτερη αλήθεια είναι ότι οι δύο σύμμαχοι δεν συγκρούονται ακόμη ανοιχτά, αλλά πολεμούν με διαφορετικό ορισμό της νίκης. Για την Ουάσινγκτον, η νίκη θα μπορούσε να είναι μια φάση σκληρών πληγμάτων και μια έξοδος που θα πουληθεί ως επιτυχία. Για το Ισραήλ, η νίκη μοιάζει με αλλαγή του περιβάλλοντος ασφαλείας σε Ιράν, Λίβανο, Γάζα. Και όταν δύο σύμμαχοι μπαίνουν σε πόλεμο με διαφορετικό ορίζοντα εξόδου, το πρόβλημα συνήθως δεν εμφανίζεται στην αρχή, αλλά όταν φτάνει η στιγμή των ανταλλαγμάτων, των ορίων και του ποιος θεωρεί ότι «αρκετά είναι αρκετά». Το διάγγελμα Τραμπ, λοιπόν, δεν έκλεισε τον πόλεμο. Εδειξε απλώς ότι η αμερικανική ηγεσία θα ήθελε να αρχίσει να τον κλείνει. Το Ισραήλ, όμως, δεν δίνει την εντύπωση χώρας που ετοιμάζεται να κλείσει λογαριασμούς. Πιστεύει ότι τώρα ανοίγεται η δυνατότητα να τους ξαναγράψει από την αρχή.