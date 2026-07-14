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Οδηγοί στη Λάρισα περνούν από γέφυρα που είναι σχεδόν βυθισμένη μετά το χτύπημα του Daniel, δείτε βίντεο
Οδηγοί στη Λάρισα περνούν από γέφυρα που είναι σχεδόν βυθισμένη μετά το χτύπημα του Daniel, δείτε βίντεο
Η γέφυρα είναι κλειστή και όποιος περνάει το κάνει με δική του ευθύνη
Αίσθηση προκαλεί η εικόνα που κατέγραψε το larissanet.gr με αυτοκίνητα να συνεχίζουν να περνούν από την κατεστραμμένη - λόγω της κακοκαιρίας Daniel του 2023 - γέφυρα στον Παλαιόπυργο, στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας. Η γέφυρα είναι κλειστή και όποιος περνάει το κάνει με δική του ευθύνη.
Λόγω της καταστροφής που έχει υποστεί η γέφυρα έχει διακοπεί η σύνδεση μεταξύ παραλιακών κοινοτήτων του Δήμου Τεμπών και του Δήμου Αγιάς, δημιουργώντας μεγάλη δυσλειτουργία ακόμη και για δρομολόγια που ήταν υπόθεση λίγων λεπτών πριν την καταστροφή.
Την ώρα που κάποιοι κάτοικοι παίρνουν το ρίσκο και διέρχονται με τα οχήματά τους πάνω από τη γέφυρα, οι περισσότεροι και κυρίως οι ταξιδιώτες αναγκάζονται αφού βλέπουν τη διαλυμένη γέφυρα να κάνουν όπισθεν ολοταχώς.
Λόγω της καταστροφής που έχει υποστεί η γέφυρα έχει διακοπεί η σύνδεση μεταξύ παραλιακών κοινοτήτων του Δήμου Τεμπών και του Δήμου Αγιάς, δημιουργώντας μεγάλη δυσλειτουργία ακόμη και για δρομολόγια που ήταν υπόθεση λίγων λεπτών πριν την καταστροφή.
Την ώρα που κάποιοι κάτοικοι παίρνουν το ρίσκο και διέρχονται με τα οχήματά τους πάνω από τη γέφυρα, οι περισσότεροι και κυρίως οι ταξιδιώτες αναγκάζονται αφού βλέπουν τη διαλυμένη γέφυρα να κάνουν όπισθεν ολοταχώς.
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