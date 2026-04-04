Bloomberg: Οι Αμερικανοί μετέφεραν όλους σχεδόν τους stealth πυραύλους τους στο Ιράν, αν και τους... φύλαγαν για την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Επίθεση στο Ιράν

Μειώνονται τα αποθέματα των ΗΠΑ και η δυνατότητά τους να διεξάγουν άλλες πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς όλο το βάρος πέφτει στη μάχη με το Ιράν

56 ΣΧΟΛΙΑ
Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν εισέρχεται σε μία κρίσιμη φάση, με την απόφαση να μετακινηθεί σχεδόν όλο το απόθεμα των stealth πυραύλων «JASSM-ER» από τα αποθέματα του Ειρηνικού στην περιοχή του Ιράν, όπως αποκαλύπτει το Bloomberg.

Η εντολή για τη μετακίνηση των πυραύλων αξίας 1,5 εκατ. δολαρίων εκδόθηκε στα τέλη Μαρτίου και αφορούσε πυραύλους που ήταν «δεσμευμένοι» σε άλλες στρατηγικές περιοχές, όπως οι ηπειρωτικές περιοχές των ΗΠΑ και η βάση του Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μετακινήσεις αυτές, σύμφωνα με πηγή που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, περιορίζουν τα διαθέσιμα αποθέματα των JASSM-ER σε μόλις 425, από τους 2.300 που υπήρχαν πριν την κλιμάκωση του πολέμου.

Από τους υπόλοιπους πυραύλους, περίπου 75 είναι αχρησιμοποίητοι λόγω ζημιών ή τεχνικών προβλημάτων, γεγονός που σημαίνει ότι η δυνατότητα των ΗΠΑ για επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας μειώνεται σημαντικά. Οι JASSM-ER έχουν εμβέλεια πάνω από 600 μίλια και σχεδιάστηκαν, για να πλήττουν στόχους σε ασφαλείς αποστάσεις, αποφεύγοντας έτσι τις εχθρικές αεράμυνες και περιορίζοντας την έκθεση των αμερικανικών στρατευμάτων σε κινδύνους.

Μαζί με το μικρότερης εμβέλειας JASSM, το οποίο έχει εμβέλεια περίπου 250 μιλίων, οι ΗΠΑ έχουν ήδη δεσμεύσει περίπου τα δύο τρίτα των αποθεμάτων τους για τη διεξαγωγή του πολέμου στο Ιράν, μειώνοντας τις δυνατότητες τους για επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές, όπως στην Ασία και τον Ειρηνικό. Αυτή η απόφαση φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για ενίσχυση των αποθεμάτων πυραύλων και συστημάτων αναχαίτισης, καθώς η αποκατάσταση των χαμένων όπλων θα απαιτήσει χρόνια παραγωγής στα τρέχοντα επίπεδα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η στρατηγική χρήση των JASSM-ER και άλλων όπλων μεγάλου βεληνεκούς, όπως οι Tomahawk, περιορίζει τις απώλειες προσωπικού, αλλά εξαντλεί τα αποθέματα που ήταν προγραμματισμένα για αντιπάλους μεγαλύτερης ισχύος, όπως η Κίνα. Η χρήση αυτών των πυραύλων θα μπορούσε να αποβεί καθοριστική για την έκβαση του πολέμου, ενώ η αναγκαία παραγωγή νέων JASSM-ER πυραύλων ενδέχεται να καθυστερήσει, λόγω των περιορισμένων παραγωγικών δυνατοτήτων...
Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης