ΗΠΑ: Ιρανός μηχανικός κατηγορείται για μεταφορά τεχνολογίας σε εταιρεία που προμήθευε drones τους Φρουρούς

Ο μηχανικός, που έχει και αμερικανική υπηκοότητα ζει στη Μασαχουσέτη και εργαζόταν σε εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών - Οι δικηγόροι του αρνούνται όλες τις κατηγορίες - Τον Οκτώβριο θα ανακοινωθεί η ποινή του