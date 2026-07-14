Με συνέπεια στις αξίες της κοινωνικής ευθύνης, η bwin συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο
ΗΠΑ: Ιρανός μηχανικός κατηγορείται για μεταφορά τεχνολογίας σε εταιρεία που προμήθευε drones τους Φρουρούς
ΗΠΑ: Ιρανός μηχανικός κατηγορείται για μεταφορά τεχνολογίας σε εταιρεία που προμήθευε drones τους Φρουρούς
Ο μηχανικός, που έχει και αμερικανική υπηκοότητα ζει στη Μασαχουσέτη και εργαζόταν σε εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών - Οι δικηγόροι του αρνούνται όλες τις κατηγορίες - Τον Οκτώβριο θα ανακοινωθεί η ποινή του
Ένοχος κρίθηκε τη Δευτέρα από ομοσπονδιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ένας Ιρανοαμερικανός μηχανικός, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε σε σχέδιο παράνομης εξαγωγής τεχνολογίας με πιθανή στρατιωτική χρήση σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προς εταιρεία στο Ιράν, η οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, προμήθευε μεταξύ άλλων και τους Φρουρούς της Επανάστασης.
Ο 43χρονος Μαχντί Σαντεγκί, κάτοικος της πόλης Νάτικ στη Μασαχουσέτη και κάτοχος αμερικανικής και ιρανικής υπηκοότητας, εργαζόταν στην εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών Analog Devices έως τη σύλληψή του, τον Δεκέμβριο του 2024.
Ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στη Βοστόνη τον έκρινε ένοχο για τρεις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συνωμοσία για την παράνομη εξαγωγή τεχνολογίας στο Ιράν κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων.
Αντίθετα, αθωώθηκε για δύο ακόμη κατηγορίες που αφορούσαν παραβιάσεις του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA). Η ομοσπονδιακή δικαστής Ίντιρα Ταλουάνι όρισε την απόφαση για την επιβολή της ποινής του για τις 13 Οκτωβρίου.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Σαντεγκί αρνήθηκαν να σχολιάσουν την απόφαση. Κατά τη διάρκεια της δίκης είχαν υποστηρίξει ότι ο πελάτης τους ήταν αθώος και δεν είχε κανέναν λόγο να διακινδυνεύσει τόσο την επαγγελματική του πορεία όσο και τη ζωή που είχε δημιουργήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζοντας τη νομοθεσία.
Κατά τους Αμερικανούς εισαγγελείς, το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιήθηκε και σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία τον Ιανουάριο του 2024. Από την επίθεση, την οποία οι ΗΠΑ απέδωσαν σε φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις, σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 40.
Ωστόσο, οι κατηγορίες που αντιμετώπισε ο Σαντεγκί δεν αφορούσαν την επίθεση στην Ιορδανία. Η δικαστής απέκλεισε την παρουσίαση σχετικών στοιχείων ενώπιον των ενόρκων, κρίνοντας ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν αθέμιτη προκατάληψη εις βάρος του κατηγορουμένου.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έπειτα από εισήγηση του Σαντεγκί, η Analog Devices ξεκίνησε συνεργασία με ελβετική εταιρεία που είχε ιδρύσει ο Αμπεντίνι το 2019, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά εξαρτήματα χωρίς να γνωρίζει, κατά τους εισαγγελείς, ότι αυτά θα κατέληγαν τελικά στο Ιράν, παρακάμπτοντας τις αμερικανικές κυρώσεις.
Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό ότι η ελβετική εταιρεία αποτελούσε εταιρεία-βιτρίνα για τη μεταφορά τεχνολογίας στο Ιράν, επιμένοντας ότι επρόκειτο για πραγματική επιχείρηση με αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών παρακολούθησης και καταγραφής κίνησης.
Η έναρξη της δίκης είχε καθυστερήσει για αρκετούς μήνες, καθώς το δικαστήριο εξέφρασε ανησυχίες ότι η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να επηρεάσει την αμεροληψία των ενόρκων.
Κατά την εναρκτήρια αγόρευσή του στις 23 Ιουνίου, ο συνήγορος υπεράσπισης κάλεσε τους ενόρκους να κρίνουν τον πελάτη του αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και όχι υπό το βάρος των διεθνών εξελίξεων. «Σας ζητώ να κρίνετε τον κ. Σαντεγκί με βάση τις αποδείξεις που θα ακούσετε σε αυτή την αίθουσα και όχι όσα συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο 43χρονος Μαχντί Σαντεγκί, κάτοικος της πόλης Νάτικ στη Μασαχουσέτη και κάτοχος αμερικανικής και ιρανικής υπηκοότητας, εργαζόταν στην εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών Analog Devices έως τη σύλληψή του, τον Δεκέμβριο του 2024.
Ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στη Βοστόνη τον έκρινε ένοχο για τρεις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συνωμοσία για την παράνομη εξαγωγή τεχνολογίας στο Ιράν κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων.
Αντίθετα, αθωώθηκε για δύο ακόμη κατηγορίες που αφορούσαν παραβιάσεις του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA). Η ομοσπονδιακή δικαστής Ίντιρα Ταλουάνι όρισε την απόφαση για την επιβολή της ποινής του για τις 13 Οκτωβρίου.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Σαντεγκί αρνήθηκαν να σχολιάσουν την απόφαση. Κατά τη διάρκεια της δίκης είχαν υποστηρίξει ότι ο πελάτης τους ήταν αθώος και δεν είχε κανέναν λόγο να διακινδυνεύσει τόσο την επαγγελματική του πορεία όσο και τη ζωή που είχε δημιουργήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζοντας τη νομοθεσία.
US CITIZEN GUILTY OF ILLEGALLY EXPORTING TECH TO IRAN— Mossad Commentary (@MOSSADil) July 13, 2026
A Massachusetts jury found naturalized U.S. citizen Mahdi Mohammad Sadeghi guilty on 3 of 5 charges for conspiring to illegally export electronic components to Iran in violation of U.S. sanctions.
Prosecutors said he helped… pic.twitter.com/wsgbFXlvox
Οι κατηγορίες και η σύνδεση με ιρανική εταιρείαΟι εισαγγελικές Αρχές απήγγειλαν κατηγορίες στον Σαντεγκί μαζί με τον Ιρανό επιχειρηματία Μοχαμάντ Αμπεντίνι, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διαχειριζόταν εταιρεία που κατασκεύαζε σύστημα πλοήγησης για στρατιωτικά drones του Ιράν.
Κατά τους Αμερικανούς εισαγγελείς, το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιήθηκε και σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία τον Ιανουάριο του 2024. Από την επίθεση, την οποία οι ΗΠΑ απέδωσαν σε φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις, σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 40.
Ωστόσο, οι κατηγορίες που αντιμετώπισε ο Σαντεγκί δεν αφορούσαν την επίθεση στην Ιορδανία. Η δικαστής απέκλεισε την παρουσίαση σχετικών στοιχείων ενώπιον των ενόρκων, κρίνοντας ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν αθέμιτη προκατάληψη εις βάρος του κατηγορουμένου.
Το φερόμενο σχέδιο παράκαμψης των κυρώσεωνΗ υπόθεση επικεντρώθηκε στις καταγγελίες των εισαγγελέων ότι ο Σαντεγκί συνέβαλε στην παράνομη προμήθεια και εξαγωγή τεχνολογίας της Analog Devices - κυρίως αισθητήρων υψηλής τεχνολογίας - προς την ιρανική εταιρεία San'at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA), η οποία κατασκεύαζε τα συστήματα πλοήγησης.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έπειτα από εισήγηση του Σαντεγκί, η Analog Devices ξεκίνησε συνεργασία με ελβετική εταιρεία που είχε ιδρύσει ο Αμπεντίνι το 2019, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά εξαρτήματα χωρίς να γνωρίζει, κατά τους εισαγγελείς, ότι αυτά θα κατέληγαν τελικά στο Ιράν, παρακάμπτοντας τις αμερικανικές κυρώσεις.
Η υπερασπιστική γραμμήΟι συνήγοροι του Σαντεγκί υποστήριξαν ότι όλες οι εμπορικές συναλλαγές ήταν απολύτως νόμιμες και διαφανείς.
Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό ότι η ελβετική εταιρεία αποτελούσε εταιρεία-βιτρίνα για τη μεταφορά τεχνολογίας στο Ιράν, επιμένοντας ότι επρόκειτο για πραγματική επιχείρηση με αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών παρακολούθησης και καταγραφής κίνησης.
Η έναρξη της δίκης είχε καθυστερήσει για αρκετούς μήνες, καθώς το δικαστήριο εξέφρασε ανησυχίες ότι η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να επηρεάσει την αμεροληψία των ενόρκων.
Κατά την εναρκτήρια αγόρευσή του στις 23 Ιουνίου, ο συνήγορος υπεράσπισης κάλεσε τους ενόρκους να κρίνουν τον πελάτη του αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και όχι υπό το βάρος των διεθνών εξελίξεων. «Σας ζητώ να κρίνετε τον κ. Σαντεγκί με βάση τις αποδείξεις που θα ακούσετε σε αυτή την αίθουσα και όχι όσα συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα