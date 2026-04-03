Ηχηρό μήνυμα από το Βατικανό: Κάθε αρχή θα πρέπει να απολογηθεί ενώπιον του Θεού για την εξουσία να ξεκινά ή να τερματίζει έναν πόλεμο
Ο πάπας Λέων θα σηκώσει τον Σταυρό σε όλες τις στάσεις της τελετής που ξεκινά σε λίγο στο Κολοσσαίο. «Κάποιοι νομίζουν ότι έλαβαν απεριόριστη εξουσία» αναφέρεται στους στοχασμούς
Ξεκινά σε λίγη ώρα, στον χώρο του Κολοσσαίου, «η Οδός του Σταυρού» της Μεγάλης Παρασκευής των Καθολικών. Όπως ανακοινώθηκε, ο πάπας Λέων ο ΙΔ' πρόκειται να σηκώσει τον ξύλινο σταυρό, καθ΄όλες τις δεκατέσσερις στάσεις της τελετής. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, τα τελευταία εξήντα ένα χρόνια. Ο πάπας Βενέδικτος και ο Ιωάννης Παύλος ο Β' είχαν σηκώσει τον Σταυρό, μόνον κατά την πρώτη και την τελευταία στάση της τελετής, ενώ ο Φραγκίσκος, τα τελευταία χρόνια παρακολουθούσε την «Βία Κρουτσις» από το Βατικανό, εξαιτίας των προβλημάτων υγείας του.
Στους στοχασμούς που διαβάζονται κατά την Οδό του Σταυρού πρόκειται, σύμφωνα με επιθυμία του ίδιου του ποντίφικα, να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις πληγές της Μέσης Ανατολής και των Αγίων Τόπων, όπως και στην μορφή του Αγίου Φραγκίσκου, του αγίου της ειρήνης.
Όπως έγινε γνωστό από το Βατικανό, κατά την πρώτη στάση, στον στοχασμό που θα αναγνωστεί και τον οποίο συνέγραψε ο καθολικός ιερέας Φραντσέσκο Πατόν, υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά:
«Κάποιοι νομίζουν ότι έλαβαν απεριόριστη εξουσία και θεωρούν ότι μπορούν να την χρησιμοποιούν και να την καταχρώνται, ανάλογα με την βούλησή τους. Κάθε αρχή θα πρέπει να απολογηθεί ενώπιον του Θεού, για το πώς ασκεί την εξουσία που έλαβε: την εξουσία να κρίνει, αλλά και την εξουσία να ξεκινά ή να τερματίζει έναν πόλεμο. Την εξουσία να στηρίζει την παιδεία του πολέμου ή της ειρήνης, να τροφοδοτεί την επιθυμία εκδίκησης ή επανασυμφιλίωσης. Την εξουσία να χρησιμοποιεί την οικονομία για να καταπιέζει τους λαούς, ή να τους ελευθερώνει».
