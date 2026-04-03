Ηχηρό μήνυμα από το Βατικανό: Κάθε αρχή θα πρέπει να απολογηθεί ενώπιον του Θεού για την εξουσία να ξεκινά ή να τερματίζει έναν πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
Πάπας Λέων ΙΔ' Βατικανό

Ηχηρό μήνυμα από το Βατικανό: Κάθε αρχή θα πρέπει να απολογηθεί ενώπιον του Θεού για την εξουσία να ξεκινά ή να τερματίζει έναν πόλεμο

Ο πάπας Λέων θα σηκώσει τον Σταυρό σε όλες τις στάσεις της τελετής που ξεκινά σε λίγο στο Κολοσσαίο. «Κάποιοι νομίζουν ότι έλαβαν απεριόριστη εξουσία» αναφέρεται στους στοχασμούς

Ηχηρό μήνυμα από το Βατικανό: Κάθε αρχή θα πρέπει να απολογηθεί ενώπιον του Θεού για την εξουσία να ξεκινά ή να τερματίζει έναν πόλεμο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ξεκινά σε λίγη ώρα, στον χώρο του Κολοσσαίου, «η Οδός του Σταυρού» της Μεγάλης Παρασκευής των Καθολικών. Όπως ανακοινώθηκε, ο πάπας Λέων ο ΙΔ' πρόκειται να σηκώσει τον ξύλινο σταυρό, καθ΄όλες τις δεκατέσσερις στάσεις της τελετής. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, τα τελευταία εξήντα ένα χρόνια. Ο πάπας Βενέδικτος και ο Ιωάννης Παύλος ο Β' είχαν σηκώσει τον Σταυρό, μόνον κατά την πρώτη και την τελευταία στάση της τελετής, ενώ ο Φραγκίσκος, τα τελευταία χρόνια παρακολουθούσε την «Βία Κρουτσις» από το Βατικανό, εξαιτίας των προβλημάτων υγείας του.

Στους στοχασμούς που διαβάζονται κατά την Οδό του Σταυρού πρόκειται, σύμφωνα με επιθυμία του ίδιου του ποντίφικα, να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις πληγές της Μέσης Ανατολής και των Αγίων Τόπων, όπως και στην μορφή του Αγίου Φραγκίσκου, του αγίου της ειρήνης.

Ηχηρό μήνυμα από το Βατικανό: Κάθε αρχή θα πρέπει να απολογηθεί ενώπιον του Θεού για την εξουσία να ξεκινά ή να τερματίζει έναν πόλεμο


Όπως έγινε γνωστό από το Βατικανό, κατά την πρώτη στάση, στον στοχασμό που θα αναγνωστεί και τον οποίο συνέγραψε ο καθολικός ιερέας Φραντσέσκο Πατόν, υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά:

«Κάποιοι νομίζουν ότι έλαβαν απεριόριστη εξουσία και θεωρούν ότι μπορούν να την χρησιμοποιούν και να την καταχρώνται, ανάλογα με την βούλησή τους. Κάθε αρχή θα πρέπει να απολογηθεί ενώπιον του Θεού, για το πώς ασκεί την εξουσία που έλαβε: την εξουσία να κρίνει, αλλά και την εξουσία να ξεκινά ή να τερματίζει έναν πόλεμο. Την εξουσία να στηρίζει την παιδεία του πολέμου ή της ειρήνης, να τροφοδοτεί την επιθυμία εκδίκησης ή επανασυμφιλίωσης. Την εξουσία να χρησιμοποιεί την οικονομία για να καταπιέζει τους λαούς, ή να τους ελευθερώνει».

Ηχηρό μήνυμα από το Βατικανό: Κάθε αρχή θα πρέπει να απολογηθεί ενώπιον του Θεού για την εξουσία να ξεκινά ή να τερματίζει έναν πόλεμο
Ηχηρό μήνυμα από το Βατικανό: Κάθε αρχή θα πρέπει να απολογηθεί ενώπιον του Θεού για την εξουσία να ξεκινά ή να τερματίζει έναν πόλεμο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

